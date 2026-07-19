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Каролина Мухова пропуска турнира в Торонто

  • 19 юли 2026 | 17:43
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Каролина Мухова пропуска турнира в Торонто

Финалистката от "Уимбълдън" Каролина Мухова ще пропусне турнира по тенис в Торонто, след като претърпя лека операция. 29-годишната чехкиня загуби срещу сънародничката си Линда Носкова с 2:6, 7:5, 3:6 на финала на Откритото първенство на Великобритания по-рано този месец.

Това беше втората загуба на финал от Големия шлем в кариерата на Мухова, след поражението срещу полската тенисистка Ига Швьонтек на "Ролан Гарос" през 2023 година.

"Трябваше да се подложа на малка операция, която ще ме държи извън корта за няколко седмици. Всичко мина добре и вече работя по възстановяването. Тъжно е да пропусна Торонто през тази година. Очаквах с нетърпение да дебютирам там, но възстановяването е на първо място", написа Мухова в социалните мрежи.

Тя не разкри естеството на контузията, нито предостави график за завръщането си, но се очаква да е готова за Откритото първенство на САЩ, което започва през следващия месец.

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