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  3. Емили Кирякова подобри за втори път личния си рекорд на 100 метра с препятствия

Емили Кирякова подобри за втори път личния си рекорд на 100 метра с препятствия

  • 19 юли 2026 | 14:33
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Емили Кирякова подобри за втори път личния си рекорд на 100 метра с препятствия

Емили Кирякова подобри за втори път личния си рекорд по време на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в Риети (Италия).

Българката постигна 13.61 секунди на полуфиналите на 100 метра с препятствия, подобрявайки с 4 стотни предишното си върхово постижение, което постави само ден по-рано в сериите.

Кирякова обаче не успя да се класира за финала в дисциплината и остана 16-а в крайното подреждане.

С национален рекорд българската комбинирана щафета при девойките завърши на седма позиция в своята серия на шампионата в Риети.

Квартетът в състав: 100 метра Сияна Стоянова, 200 метра Софи Димитров, 300 метра Мирела Минчева и 400 метра Евгения Стоименова, спря хронометъра на 2:18.14 минути и не намери място на финала. 

Във вечерната сесия предстои участието на още двама българи - на Виктория Ангелова на финала на троен скок и на Михаил Русинов на финала на копие. 

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