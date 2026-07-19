Младежките национали приключиха на седмо място на ЕвроБаскет

Младежкият национален отбор по баскетбол на България завърши на 7-мо място участието си на ЕвроБаскет в Братислава, след като в последния си мач в Словакия се наложи с 92-89 над Унгария.

След първите 10 минути българите изоставаха с 3 точки от своя съперник (17-20), а на почивката се оттеглиха с преднина от 6 точки (45-39). След паузата продължиха да поддържат лек аванс, като преди заключителната четвърт той бе 4 точки (66-62), а до края на срещата въпреки драматичните последни секунди успяха да измъкнат успеха.

Иван Димитров беше най-резултатен за България с 21 точки, Михаил Калинов наниза 18, а по 14 вкараха Александър Жилев и Станислав Хинков.

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