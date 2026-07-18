Димитър Дулчев: Ще направя всичко възможно да помогна на Пирин да постига целите си

Опитният диагонал Димитър Дулчев, който през изминалия сезон бе част от бронзовия медалист Локомотив Авиа (Пловдив), е новото попълнение на Пирин (Разлог) на поста диагонал. 200-сантиметровият състезател заменя Мариян Наков, който носеше екипа на Пирин в последните три сезона и бе топреализатор и най-добър диагонал на първенството.

Пирин с 2 нови попълнения

Дулчев говори в специално интервю пред BGvolleyball.com, в което сподели подробности около трансфера, направи равносметка и за престоя си в Пловдив. Какво каза още, четете в следващите редове:

"Чувствам се мотивиран, радвам се, че ще бъда част от Пирин и нямам търпение да започнем подготовката. След края на миналия сезон разговаряхме с ръководството. Те ми представиха ясна визия и показаха, че ме искат в отбора. Това ми направи много добро впечатление и не ми беше трудно да взема решението. Пирин е клуб с традиции и амбиции. Хареса ми желанието на клуба да се развива. Смятам, че това е правилното място за следващата стъпка в кариерата ми. Най-важното за мен беше доверието, което получих от треньора, и ръководството. За всеки състезател е много важно да вярват в него, да искат да бъде част от отбора."

"Смятам, че изиграхме един много добър сезон, въпреки че не завърши така, както ми се искаше. Благодарен съм на колегите ми, ръководството и феновете на Локомотив за времето, прекарано в клуба и им желая само успехи. Най-хубавите ми спомени са моментите, в които играехме в нашата зала, пред нашите фенове. Атмосферата винаги беше невероятна и подкрепата им винаги ни даваше мотивация да се борим за победа във всеки мач".

"Възстановяването върви по план и работим много сериозно всеки ден. Чувствам се все по-добре и съм уверен, че с постоянство ще се върна на нивото, на което искам да бъда. Имам голямо желание и ще направя всичко възможно да помогна на Пирин да постига целите си още от началото на сезона. Искам да пожелая здраве на феновете и да ги поканя да бъдат до нас през целия сезон. От моя страна мога да кажа, че във всеки мач и тренировка ще давам всичко от себе си за отбора, и за емблемата на Пирин. Надявам се заедно да изживеем много хубави моменти през сезона", завърши Дулчев.

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