Ал-Ахли и Спортинг обявиха трансфера на Тринкао

Престоят на Франсиско Тринкао в Спортинг (Лисабон) приключи. Бившият футболист на Барселона, за когото португалският клуб плати 18 милиона евро през 2023 г., официално бе обявен като новото попълнение на саудитския Ал-Ахли.

Шампионът в последните две издания на азиатската Шампионска лига ще заплати около 45 млн евро за португалския национал, като сумата включва главницата по трансфера, както и основната част от бонусите.

Тринкао подписва договор за четири сезона и ще получи значително увеличение на заплатата си. Той ще печели между 10 и 12,5 млн евро на сезон.

"Много съм горд да се присъединя към Ал Ахли. Разбирам стойността, историята и феновете на този велик клуб. Страстта на привържениците на Ал-Ахли беше една от основните причини, които ме подтикнаха да направя тази стъпка. Обещавам да се боря заедно със съотборниците си, за да постигнем успехи и да направим феновете щастливи", сподели Тринкао относно трансфера си.

From the shores of Portugal to the heart of history. Welcome, Trincão 💚#AlAhli pic.twitter.com/BMyjZlB4ln — Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) July 18, 2026

„Тази операция отразява стратегията на клуба за подсилване на първия отбор с качествени и опитни играчи, в съответствие с амбицията му да се бори за всички титли през следващия етап“, подчертаха от Ал Ахли.

With Trincão.. all roads lead to the goal 🎯#AlAhli pic.twitter.com/VR8FZ0DhYn — Al-Ahli Saudi Club (@ALAHLI_FCEN) July 18, 2026

Тринкао остави в португалския гранд зад гърба си 208 мача, в които отбеляза 47 гола и направи 51 асистенции. Той игра за Спортинг и под наем през сезон 2022-23. Приносът му беше ключов за „лъвовете“ по пътя им към спечелването на две титли на Португалия (2023/2024, 2024/2025) и една Купа на Португалия (2024/25) по време на престоя му на „Жозе Алваладе“. Също така през миналия сезон 2025/2026 той помогна на "лъвовете" да направят впечатляващ европоход и да стигнат до 1/4-финалите на Шампионската лига, където влязоха в топ 8 на основната схема и направиха впечатляващ обрат срещу сензацията Бодьо/Глимт след 0:3 в първия мач и 5:3 в реванша.

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