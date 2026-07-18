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Леклер: Разликата с Мерцедес идва от мощността, можех да съм по-напред

  • 18 юли 2026 | 18:53
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Леклер: Разликата с Мерцедес идва от мощността, можех да съм по-напред

Шарл Леклер се класира пети в квалификацията за Гран При на Белгия, но ще стартира 4-и заради наказанието на Ландо Норис.

„Тук разликата с Мерцедес е много близка до тази, която очаквахме на „Силвърстоун“ – обясни Шарл. – На „Силвърстоун“ се представихме изключително, тук не е така и има разлика с лидерите.

„Разочарован съм от последната ми обиколка защото имаше жълти флагове, които обаче бяха за влизането в бокса, а изглеждаха така сякаш са на трасето.

„Може би заради това загубих една позиция, но нямаше да мога да направя много по-добра обиколка. Може би можех да съм с половин секунда по-близо до Антонели. Обаче можех да съм едно място по-напред.

„Разликата с Мерцедес идва от чистата мощност, ние се справяме по-добре на пистите, където сцеплението не е толкова добро, но където се изисква повече мощност изоставаме.

„Но днес Мерцедес бяха много силни и в завоите, в момента колата им е много силна.“

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Снимки: Gettyimages

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