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Новак Джокович: Моментът, в който ще приключа кариерата си, определено е по-близо от всякога"

  • 18 юли 2026 | 18:29
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Новак Джокович: Моментът, в който ще приключа кариерата си, определено е по-близо от всякога"

Сръбският тенисист Новак Джокович, носител на 24 титли от турнирите от Големия шлем, е по-близо от всякога до края на кариерата си. Той обяви това на събитието Fanatics Fest в Ню Йорк по време на Мондиал 2026.

„Все още чувствам, че мога да се състезавам на най-високо ниво. Моментът, в който ще приключа кариерата си, обаче определено е по-близо от всякога. Андре Агаси веднъж каза, че не знае кога ще приключи, но когато това стане, всичко ще се развие много бързо. Мисля, че е прав. Някои хора искат да си тръгнат, докато са на върха, докато други искат да се оттеглят, когато тялото им вече не може да понася стреса. От друга страна, има спортисти, които решават да приключат, когато осъзнаят, че вече не могат да се противопоставят на най-добрите играчи в света. Аз просто се опитвам да се насладя на факта, че все още мога да играя“, каза Джокович.

39-годишният сърбин е седми в световната ранглиста на АТП. Той е спечелил 101 турнира под егидата на организацията на сингъл, включително 24 титли от Големия шлем, което е рекорд в мъжкия сингъл. Той е олимпийски шампион (от Париж 2024, бронзов олимпийски медалист от Пекин 2008 и шампион за Купа Дейвис (2010). Той държи рекорда за най-много седмици (428), прекарани като номер 1 в света.

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Снимки: Gettyimages

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