Слободан Ковач: Ако не вярвах в потенциала на Турция, никога нямаше да дойда!

Слободан Ковач се наслаждава на престоя си в Белград. Макар да е необичайно да го виждаме начело на отбор, различен от Сърбия, край игрището той е воден единствено от желанието за победа – без значение кого води и с кого работи. Под негово ръководство Турция определено бележи постоянен възход. На третия турнир от Лигата на нациите тимът записа две победи – първо срещу Сърбия, а след това и срещу Украйна (3:2), с което направи огромна крачка към финалния турнир, в който никога досега не е участвал.

Срещу украинците турците губеха с 0:2, но успяха по невероятен начин да обърнат мача и да запишат още един успех – 7-и поред за годината. След двубоя Слободан Ковач анализира подробно срещата за „Меридиан Спорт“, говори за турския отбор като цяло и коментира предстоящия сблъсък със Словения.

„Ясно се видя, че не влязохме добре в мача… Преди това победихме Сърбия сравнително лесно. Разбира се, нито един мач не е лесен, но резултатът беше 3:0. Това е добър резултат. След това Сърбия победи Украйна. Моите играчи обаче забравиха едно нещо, защото паметта е къса… Забравиха, че Украйна победи световния шампион с 3:0, че победи Бразилия и че играе отличен волейбол. Тяхното физическо превъзходство излиза на преден план. Имат силен сервис, блокът им работи и е изключително трудно да се играе срещу тях. Освен това в първите два гейма не спазвахме никакви тактически указания“, подчерта Слободан Ковач пред „Меридиан Спорт“.

Оказа се, че никой в отбора няма гарантирано титулярно място.

„Това не се случва за първи път… Имаме 14, по-точно 17 играчи, които са национали. Това означава, че са най-добрите. А кой ще играе – това решавам аз. Започнахме с титулярния състав, след това влезе вторият и изигра отличен мач. И победихме. Не е за първи път, значи не е случайно. Това със сигурност е пътят, по който трябва да вървим.“

Победата е изключително важна в битката за по-добро класиране и участие във финалния турнир.

„Мисля за финалите, но не знам… Наистина дойдох с идеята да спечелим и четирите мача тук. Дали ще успеем – нямам представа. Стараем се. Но математиката изобщо не ме интересува. Трябва да спечелим още един мач. Ще бъде трудно… Утре играем със Словения, и то след тези пет гейма тази вечер. Те имат фантастичен отбор. А на третия ден играем с Иран, така че става все по-трудно и по-трудно.“

След победата с 3:0 над Сърбия, Мирза Лагумджия споделя, че са играли безгрешно, но е сигурен, че „Боба ще намери грешка“. Това изказване описва манталитета на сръбския треньор.

„Всяка моя среща с играчите е една и съща – всичко е феноменално, но не е достатъчно! Ако искаме да бъдем един от отборите, за които се говори, не можем да се задоволяваме с четвъртфинал. Достатъчно ли е? Не е. Ако не излизаме винаги за победа, тогава… И с друг треньор те могат да изиграят един мач добре, а следващия зле, и така нататък.“

Ясно е, че Ковач вижда Турция на самия връх. Неговият отбор показа, че може много още миналата година на Световното първенство, а сега просто продължава възхода си.

„Ако не вярвах, че Турция има потенциал, никога нямаше да дойда. След толкова години като играч и треньор, водейки национални отбори, да се задоволя само с участие в някое състезание… Това не съм аз! Не ме интересува. Работил съм в Турция и видях техния игрови потенциал. Това беше мотивът ми да кажа „да“, когато ме поканиха.“

Словения е следващият съперник – в събота от 16:30 часа в „Белградска Арена“. В миналото Ковач беше селекционер и на тази страна.

„Много неща са се променили… Но аз включих Рок Можич в националния отбор, когато беше на 16 години. Казваха, че е твърде млад. Тогава беше най-добрият играч по плажен волейбол. Например, Муянович не го познавам. Той се появи по-късно. Но Пайенк, Козамерник… Имам една история и за Козамерник. Тъй като беше много добър студент, ме попита: „Тренер, как така ще тренирам цяло лято? Има партита на морето, приятелка – сега съпруга…“ Аз му казах: „Ти ще се издържаш от волейбол“. Не ми повярва. Сега не пропуска нито едно състезание. Един от най-добрите централни блокировачи е. Дори играе в Япония.“

На терена утре ще бъдат противници, но в хотела са приятели.

„Когато отиваме на обяд или вечеря, в свободното време… Не бих искал да пренебрегна никого от тях. Изпитвам голямо уважение към тях, а и те към мен.“

Сръбският специалист Слободан Ковач е поредният пример за треньор, който постига отлични резултати в чужбина, като с националния отбор на Турция жъне само успехи.

Дългогодишният национал на Югославия пое турския тим преди малко повече от 9 месеца, като миналата година спечели Златната лига на ЦЕВ, а след това се класира и за Европейското първенство.

През последните месеци беше пролята много пот и напредъкът на турския отбор е очевиден, както показват и резултатите в тазгодишната Лига на нациите. Наскоро в Любляна тимът на Ковач записа седма поредна победа, и то срещу Украйна след обрат (3:2), което опитният треньор коментира за „СпортКлуб“.

– Показаха голяма воля и борбеност.

Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол на Турция, Слободан Ковач, говори пред „СпортКлуб“ за драматичния обрат срещу Украйна, целите пред тима и личната си мотивация.

„Губехме с 2:0 гейма и 12:8 в третия, но успяхме да се върнем. Украйна е неудобен отбор, знаехме, че могат да ни изненадат, но мислехме, че ще стигнем по-лесно до победата. Когато поведоха с 2:0, проведохме събрание в съблекалнята и след разговора с играчите излязохме на терена и успяхме да победим“, сподели Ковач.

„Казах на отбора, че най-важното е да работим и да вярваме в това, което правим. Понякога се получава по-добре, понякога по-зле, но накрая резултатът винаги трябва да дойде. Трябва да похваля тези момчета, наистина имат характер, искат да работят и да напредват“, добави той.

В момента Турция заема шесто място в класирането на Лигата на нациите, което дава право на участие във финалния турнир. Ковач обаче подчертава, че първоначалните амбиции са били съвсем различни.

„Амбицията ни в началото беше да не изпаднем, предвид тазгодишния формат на състезанието, при който два отбора напускат Лигата на нациите. Казах им, че имам известен опит и вярвам, че имаме качества за повече. Важното беше отборът да се освободи от напрежението и да започне да играе, и мисля, че успяхме в това.“

Сега пред сръбския специалист стои нова задача – да върне играчите си към реалността и да ги подготви за предстоящите предизвикателства, включително Олимпийските игри и Европейското първенство.

Турция на крачка от финалите във VNL след страхотен обрат срещу Украйна

„Постоянно им повтарям, че не трябва да живеем на вълната на еуфорията. Трябва да се радваме и да сме щастливи от добрите резултати, но не бива да се възгордяваме. Винаги трябва да гледаме напред, а пред нас са квалификационният турнир за Олимпийските игри и Европейското първенство.“

Ковач признава, че класиране за Олимпиадата би го зарадвало изключително много, тъй като това е негова мечта още от състезателните му дни, която не е успял да осъществи.

„Това е голямото ми желание, защото това са единствените игри, на които не съм участвал като играч. Но мисля, че винаги е по-хубаво да го изживееш като треньор. Предстоят ни квалификации и ще дадем всичко от себе си.“

За съжаление, олимпийските квалификации се застъпват с Европейското първенство, което е наложило на Ковач да вземе трудно решение и да определи приоритети.

„Европейското първенство е от 28 август до 16 септември, докато квалификациите за Олимпийските игри са от 30 септември до 8 октомври. Не е лесно да играеш на две големи състезания и да си във форма. Затова решихме приоритет да ни бъдат Олимпийските игри, защото това все пак е най-голямото спортно събитие.“

Специалистът разкри и любопитна история от младежките си години, свързана с настоящия селекционер на Словения, Радован Стоянович.

„Спомням си, че на 14 години дойдох в „Електромашина“ и треньор ми беше Радован Стоянович. Казах му, че искам да се издържам от волейбол, а той ме погледна и каза, че не вярва, че ще успея. И до днес му благодаря за това, защото ме мотивира да успея в това, което най-много обичам.“

В края на разговора Ковач подчерта, че е сигурен в потенциала на турския отбор и не би поел поста, ако не вярваше в него.

„Ако не вярвах, че Турция има потенциал, със сигурност нямаше да дойда да работя тук. За тези девет месеца ги опознах и се убедих в техните качества. Мисля, че турският волейбол сега е на кръстопът. Те искат да напредват и имат визия“, завърши Слободан Ковач.

meridiansport.rs

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