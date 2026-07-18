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Слободан Ковач: Ако не вярвах в потенциала на Турция, никога нямаше да дойда!

  • 18 юли 2026 | 17:55
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Слободан Ковач: Ако не вярвах в потенциала на Турция, никога нямаше да дойда!

Слободан Ковач се наслаждава на престоя си в Белград. Макар да е необичайно да го виждаме начело на отбор, различен от Сърбия, край игрището той е воден единствено от желанието за победа – без значение кого води и с кого работи. Под негово ръководство Турция определено бележи постоянен възход. На третия турнир от Лигата на нациите тимът записа две победи – първо срещу Сърбия, а след това и срещу Украйна (3:2), с което направи огромна крачка към финалния турнир, в който никога досега не е участвал.

Срещу украинците турците губеха с 0:2, но успяха по невероятен начин да обърнат мача и да запишат още един успех – 7-и поред за годината. След двубоя Слободан Ковач анализира подробно срещата за „Меридиан Спорт“, говори за турския отбор като цяло и коментира предстоящия сблъсък със Словения.

„Ясно се видя, че не влязохме добре в мача… Преди това победихме Сърбия сравнително лесно. Разбира се, нито един мач не е лесен, но резултатът беше 3:0. Това е добър резултат. След това Сърбия победи Украйна. Моите играчи обаче забравиха едно нещо, защото паметта е къса… Забравиха, че Украйна победи световния шампион с 3:0, че победи Бразилия и че играе отличен волейбол. Тяхното физическо превъзходство излиза на преден план. Имат силен сервис, блокът им работи и е изключително трудно да се играе срещу тях. Освен това в първите два гейма не спазвахме никакви тактически указания“, подчерта Слободан Ковач пред „Меридиан Спорт“.

Оказа се, че никой в отбора няма гарантирано титулярно място.

„Това не се случва за първи път… Имаме 14, по-точно 17 играчи, които са национали. Това означава, че са най-добрите. А кой ще играе – това решавам аз. Започнахме с титулярния състав, след това влезе вторият и изигра отличен мач. И победихме. Не е за първи път, значи не е случайно. Това със сигурност е пътят, по който трябва да вървим.“

Победата е изключително важна в битката за по-добро класиране и участие във финалния турнир.

„Мисля за финалите, но не знам… Наистина дойдох с идеята да спечелим и четирите мача тук. Дали ще успеем – нямам представа. Стараем се. Но математиката изобщо не ме интересува. Трябва да спечелим още един мач. Ще бъде трудно… Утре играем със Словения, и то след тези пет гейма тази вечер. Те имат фантастичен отбор. А на третия ден играем с Иран, така че става все по-трудно и по-трудно.“

След победата с 3:0 над Сърбия, Мирза Лагумджия споделя, че са играли безгрешно, но е сигурен, че „Боба ще намери грешка“. Това изказване описва манталитета на сръбския треньор.

„Всяка моя среща с играчите е една и съща – всичко е феноменално, но не е достатъчно! Ако искаме да бъдем един от отборите, за които се говори, не можем да се задоволяваме с четвъртфинал. Достатъчно ли е? Не е. Ако не излизаме винаги за победа, тогава… И с друг треньор те могат да изиграят един мач добре, а следващия зле, и така нататък.“

Ясно е, че Ковач вижда Турция на самия връх. Неговият отбор показа, че може много още миналата година на Световното първенство, а сега просто продължава възхода си.

„Ако не вярвах, че Турция има потенциал, никога нямаше да дойда. След толкова години като играч и треньор, водейки национални отбори, да се задоволя само с участие в някое състезание… Това не съм аз! Не ме интересува. Работил съм в Турция и видях техния игрови потенциал. Това беше мотивът ми да кажа „да“, когато ме поканиха.“

Словения е следващият съперник – в събота от 16:30 часа в „Белградска Арена“. В миналото Ковач беше селекционер и на тази страна.

„Много неща са се променили… Но аз включих Рок Можич в националния отбор, когато беше на 16 години. Казваха, че е твърде млад. Тогава беше най-добрият играч по плажен волейбол. Например, Муянович не го познавам. Той се появи по-късно. Но Пайенк, Козамерник… Имам една история и за Козамерник. Тъй като беше много добър студент, ме попита: „Тренер, как така ще тренирам цяло лято? Има партита на морето, приятелка – сега съпруга…“ Аз му казах: „Ти ще се издържаш от волейбол“. Не ми повярва. Сега не пропуска нито едно състезание. Един от най-добрите централни блокировачи е. Дори играе в Япония.“

На терена утре ще бъдат противници, но в хотела са приятели.

„Когато отиваме на обяд или вечеря, в свободното време… Не бих искал да пренебрегна никого от тях. Изпитвам голямо уважение към тях, а и те към мен.“

Сръбският специалист Слободан Ковач е поредният пример за треньор, който постига отлични резултати в чужбина, като с националния отбор на Турция жъне само успехи.

Дългогодишният национал на Югославия пое турския тим преди малко повече от 9 месеца, като миналата година спечели Златната лига на ЦЕВ, а след това се класира и за Европейското първенство.

През последните месеци беше пролята много пот и напредъкът на турския отбор е очевиден, както показват и резултатите в тазгодишната Лига на нациите. Наскоро в Любляна тимът на Ковач записа седма поредна победа, и то срещу Украйна след обрат (3:2), което опитният треньор коментира за „СпортКлуб“.

– Показаха голяма воля и борбеност.

Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол на Турция, Слободан Ковач, говори пред „СпортКлуб“ за драматичния обрат срещу Украйна, целите пред тима и личната си мотивация.

„Губехме с 2:0 гейма и 12:8 в третия, но успяхме да се върнем. Украйна е неудобен отбор, знаехме, че могат да ни изненадат, но мислехме, че ще стигнем по-лесно до победата. Когато поведоха с 2:0, проведохме събрание в съблекалнята и след разговора с играчите излязохме на терена и успяхме да победим“, сподели Ковач.

„Казах на отбора, че най-важното е да работим и да вярваме в това, което правим. Понякога се получава по-добре, понякога по-зле, но накрая резултатът винаги трябва да дойде. Трябва да похваля тези момчета, наистина имат характер, искат да работят и да напредват“, добави той.

В момента Турция заема шесто място в класирането на Лигата на нациите, което дава право на участие във финалния турнир. Ковач обаче подчертава, че първоначалните амбиции са били съвсем различни.

„Амбицията ни в началото беше да не изпаднем, предвид тазгодишния формат на състезанието, при който два отбора напускат Лигата на нациите. Казах им, че имам известен опит и вярвам, че имаме качества за повече. Важното беше отборът да се освободи от напрежението и да започне да играе, и мисля, че успяхме в това.“

Сега пред сръбския специалист стои нова задача – да върне играчите си към реалността и да ги подготви за предстоящите предизвикателства, включително Олимпийските игри и Европейското първенство.

Турция на крачка от финалите във VNL след страхотен обрат срещу Украйна
Турция на крачка от финалите във VNL след страхотен обрат срещу Украйна

„Постоянно им повтарям, че не трябва да живеем на вълната на еуфорията. Трябва да се радваме и да сме щастливи от добрите резултати, но не бива да се възгордяваме. Винаги трябва да гледаме напред, а пред нас са квалификационният турнир за Олимпийските игри и Европейското първенство.“

Ковач признава, че класиране за Олимпиадата би го зарадвало изключително много, тъй като това е негова мечта още от състезателните му дни, която не е успял да осъществи.

„Това е голямото ми желание, защото това са единствените игри, на които не съм участвал като играч. Но мисля, че винаги е по-хубаво да го изживееш като треньор. Предстоят ни квалификации и ще дадем всичко от себе си.“

За съжаление, олимпийските квалификации се застъпват с Европейското първенство, което е наложило на Ковач да вземе трудно решение и да определи приоритети.

„Европейското първенство е от 28 август до 16 септември, докато квалификациите за Олимпийските игри са от 30 септември до 8 октомври. Не е лесно да играеш на две големи състезания и да си във форма. Затова решихме приоритет да ни бъдат Олимпийските игри, защото това все пак е най-голямото спортно събитие.“

Специалистът разкри и любопитна история от младежките си години, свързана с настоящия селекционер на Словения, Радован Стоянович.

„Спомням си, че на 14 години дойдох в „Електромашина“ и треньор ми беше Радован Стоянович. Казах му, че искам да се издържам от волейбол, а той ме погледна и каза, че не вярва, че ще успея. И до днес му благодаря за това, защото ме мотивира да успея в това, което най-много обичам.“

В края на разговора Ковач подчерта, че е сигурен в потенциала на турския отбор и не би поел поста, ако не вярваше в него.

„Ако не вярвах, че Турция има потенциал, със сигурност нямаше да дойда да работя тук. За тези девет месеца ги опознах и се убедих в техните качества. Мисля, че турският волейбол сега е на кръстопът. Те искат да напредват и имат визия“, завърши Слободан Ковач.

meridiansport.rs

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