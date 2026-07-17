Турция на крачка от финалите във VNL след страхотен обрат срещу Украйна

Националният отбор на Турция е на крачка от класиране за финалите във Волейболната Лига на нациите при мъжете. Воденият от Слободан Ковач тим сътвори фантастичен обрат от 0:2 до 3:2 (25:27, 20:25, 25:23, 25:16, 15:11) във втората си среща от турнира в Група 7 от последната трета седмица на Лигата, играна тази вечер пред едва малко повече от 300 зрители в зала "Белградска Арена" в сръбската столица.

По този начин турците са на 4-о място в общото временно класиране на основната фаза със 7 победи, 3 загуби и 19 точки, като са все по-близко да играят на финалния турнир в Нинбо (Китай). Украйна е на 7-а позиция с 6 победи, 5 загуби и 20 точки, като все имат шансове да се класират за финалите.

Утре (18 юли) Турция ще играе със Словения от 17,30 часа българско време. Последният мач на турнира за украинците пък е с Германия в неделя (19 юли) също от 17,30 часа.

Адис Лагумджия за пореден път бе най-полезен за Турция с 18 точки (1 блок и 1 ас). Ахмет Тюмер, Гьокчен Юксел и Мирза Лагумджия се отчетоха с още 13, 12 и 11 точки за победата.

За Украйна Иля Ковальов (1 блок и 1 ас) и Юрий Семенюк (1 блок и 4 аса) реализираха 18 и 17 точки, но и това не беше достатъчно за успеха.

Снимки: volleyballworld.com

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