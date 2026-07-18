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Търсят се Марадона, Кампос, Матеус и още футболисти за филма "Стоичков – Имало едно време в България"

  • 18 юли 2026 | 16:45
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Търсят се Марадона, Кампос, Матеус и още футболисти за филма "Стоичков – Имало едно време в България"

Екипът на игралния филм "Стоичков – Имало едно време в България" обявява национален кастинг за футболисти. Те ще участват във възстановката на едни от най-великите мачове в историята на българския футбол.

Продукцията ще пресъздаде емблематичните двубои на България срещу Нигерия, Гърция, Аржентина, Мексико и Германия от Световното първенство в САЩ през 1994 година – турнирът, който превърна поколението на Христо Стоичков в легенда.

Екипът търси мъже между 18 и 30 години – професионални футболисти, бивши състезатели, активни играчи или любители с отлична техника, добра физическа подготовка и увереност на терена.

Не се изисква актьорски опит. Най-важното условие е кандидатите да могат да играят футбол убедително и да пресъздадат динамиката и атмосферата на едни от най-паметните срещи в историята на световните първенства.

Кастингът е насочен към футболисти, които визуално или като присъствие могат да напомнят на някои от големите звезди на Мондиал '94. Сред тях са Диего Марадона, Габриел Батистута, Диего Симеоне, Лотар Матеус, Юрген Клинсман, Андреас Бреме, Рашиди Йекини, Даниел Амокачи, Джей-Джей Окоча, Хорхе Кампос, Луис Гарсия и още десетки емблематични футболисти от онова незабравимо лято.

Не е необходимо кандидатите да бъдат точни двойници на конкретен играч – достатъчни са подходяща визия, футболни качества и желание да станат част от една от най-мащабните български филмови продукции, посветени на спорта.

Желаещите могат да кандидатстват, като изпратят трите си имена, телефон за връзка и три актуални снимки на casting8movie@gmail.com.

www.8-film.com

FB: @movie.stoichkov

IG: @stoichkovthemovie

TT: @stoichkovthemovie

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