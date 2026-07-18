Кирьос: Ще играя във Вашингтон и после не знам

Ник Кирьос отново намекна, че може скоро да сложи край на кариерата си, след като призна, че не е сигурен как ще изглежда състезателната му програма през следващите месеци. След като участва само в четири турнира на сингъл при завръщането си след операция през 2025 г., финалистът от „Уимбълдън“ през 2022 г. започна сезон 2026 с участие на сингъл в Бризбън.

След това Кирьос отсъстваше в продължение на пет месеца, преди да се включи в турнирите в Щутгарт и Майорка. Въпреки че 31-годишният австралиец не игра на сингъл на „Уимбълдън“, той участва на двойки заедно с Александър Бублик.

След края на най-вероятно последното му участие на „Уимбълдън“, седемкратният шампион в ATP тура се отправи към Рио де Жанейро за турнира Ultimate Tennis Showdown (UTS) през тази седмица. В разговор с Tennis Majors Кирьос беше попитан какви са плановете му за останалата част от годината и за Откритото първенство на Австралия.

„Честно казано, не съм сигурен. Действам седмица за седмица. След този турнир ще отида във Вашингтон – това е всичко, което знам в момента. За нищо след това не съм особено сигурен, но ще видим как ще се развият нещата“, отговори заемащият 905-ото място в световната ранглиста.

Турнирът във Вашингтон започва на 27 юли. Надпреварата е добре позната на Кирьос, който е печелил титлата два пъти в четирите си участия – през 2019 и 2022 г.

Когато Марсело Аревало и Мате Павич се приближаваха към победата, Кирьос беше чут да казва на Бублик, че това е последният път, в който сервира на „Уимбълдън“. След като Аревало и Павич победиха австралийско-казахстанския тандем с 6:3, 6:4, бившият номер 13 в света направи още един сериозен намек за предстоящо оттегляне.

Ник Кирьос надигра Арина Сабаленка в демонстративен мач, наречен "Битката на половете"

„Бих казал с голяма увереност, че това беше последният ми „Уимбълдън“. В края определено се оглеждах наоколо и се опитвах да попия всичко. Не знам още колко дълго мога да се справям с всичко това. Всеки път, когато играя, натоварването е прекалено голямо“, заяви 31-годишният тенисист след мача.

Плановете на Кирьос за останалата част от 2026 г. може и да не са ясни, но няма съмнение, че той би искал да участва още веднъж на Откритото първенство на Австралия, преди да сложи край на професионалната си кариера.

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Снимки: Imago