Драма и наказание за фаворита в Open

Брайсън Дешамбо заяви, че не е съгласен с решението да бъде наказан с два удара по време на втория кръг на - Open - Откритото първенство на Великобритания в „Роял Бъркдейл“. Американецът изглеждаше така, сякаш се е доближил само на един удар от лидерската позиция с резултат от седем удара под пара, след като премина втория кръг с 66 удара – четири под пара. След края на обиколката обаче той беше отведен от официалните лица, за да обсъдят евентуално нарушение на правилата.

Bryson DeChambeau has received a 2-shot penalty for improving his lie on the 5th hole.



Live From The Open is breaks down the incident now on Golf Channel ⬇️ pic.twitter.com/aktl1kK8dv — Golf Channel (@GolfChannel) July 17, 2026

Дешамбо беше обвинен, че е утъпкал високата трева в близост до топката си на петата дупка. След продължителен разговор със съдиите беше потвърдено, че той е получил наказание от два удара за „непреднамерено подобряване на позицията на топката“. Това го върна до пет удара под пара и на три зад лидера Лукас Хърбърт.

Двукратният шампион на Откритото първенство на САЩ написа в X:

Obviously disappointed with the ruling. I don’t agree with it, but it is what it is. This fires me up. Onto the weekend. Let’s get it. — Bryson DeChambeau (@brysondech) July 17, 2026

„Очевидно съм разочарован от решението. Не съм съгласен с него, но положението е такова, каквото е. Това ме мотивира още повече. Продължаваме към уикенда. Да го направим.“

По-рано Дешамбо не отговори на въпросите на събралите се журналисти, след като излезе от помещението за предаване на резултатите. Там той прекара повече от 20 минути в разговор по случая с официалните лица, сред които беше и изпълнителният директор на R&A Марк Дарбън.

Do you think Bryson DeChambeau tried to cheat? pic.twitter.com/3YSUPCrom7 — Vince Langman (@LangmanVince) July 18, 2026

Единственото, което каза, беше:

„Прекарвате ли си добре тази вечер? Аз си прекарвам чудесно.“

След това Дешамбо добави, че отива „да удари няколко топки“ и се насочи към тренировъчното игрище. Там той се снима с фенове, преди да разговаря с екипа си в тренировъчната зона.

20:24 ч. британско лятно време: Дешамбо записва бърди на 18-ата дупка и достига седем удара под пара – само на един зад австралиеца Хърбърт.

20:52 ч.: Съдиите започват разследване. Дешамбо е откаран до петата дупка, за да бъде установено дали е утъпкал тревата в близост до топката си.

20:55 ч.: Дешамбо води оживен разговор с официалните лица близо до мястото на инцидента и изглежда изключително ядосан.

21:10 ч.: Той се връща с количката в близост до медийния център. Дешамбо е попитан дали ще участва в третия кръг в събота, но не отговаря и само се усмихва.

21:35 ч.: Дешамбо излиза от помещението и наказанието му от два удара е потвърдено.

Bryson DeChambeau “I’m just not going to play tomorrow”



Honestly the penalty seems ridiculous. And I’ve said it before but for the hate he gets, he still respects the game of golf.



Don’t see Bryson as a cheater. Two stroke penalty feels wrong pic.twitter.com/JoyzxjFVQb — Timmy Tebrows (@TimmyTebrows) July 17, 2026

На петата дупка от втория си кръг Дешамбо изпрати неточен начален удар в дълбокия ръф. Топката му беше открита, а впоследствие се появиха видеозаписи, на които изглежда, че 32-годишният американец утъпква достигащата до коленете му трева зад нея. По-късно беше преценено, че Дешамбо не е „играл игрището във вида, в който го е заварил“, с което е нарушил Правило 8.1. То се отнася до действия на състезателите, които „подобряват условията, влияещи върху удара“. Това включва и пространството, в което играчът възнамерява да замахне – зоната, в която беше установено, че Дешамбо се е намесил.

„Брайсън беше наказан с два удара за неволно подобряване на зоната, в която възнамеряваше да извърши задния замах на петата дупка“, заяви изпълнителният директор на R&A по управленските въпроси Грант Мойр. „Ще подчертая, че правилото се прилага дори когато действието е случайно, както беше в случая на Брайсън.“

Съдията от DP World Tour Греъм Сторм, който работи като анализатор за BBC Sport и радио 5 Live по време на Откритото първенство, заяви:

„Той е подобрил траекторията на движение на стика си, за да може да удари топката. Дали е било умишлено, няма особено значение. Ако подобриш линията си на игра, подобряваш и позицията на топката, затова получаваш общото наказание от два удара.“

След като Дешамбо реализира бърдито на 18-ата дупка, журналистите побързаха да се върнат в медийния център, за да опишат великолепното му представяне. Само около половин час по-късно обаче цялата картина се промени драматично. На голям екран бяха показани кадри на живо от разговора между Дешамбо и съдиите. Не беше нужен експерт по езика на тялото, за да стане ясно, че дискусията не се развива в негова полза. Първо ръцете му бяха скръстени, а след това започна да сочи с пръст. Изражението му показваше пълно разочарование.

Когато се качи на количка, за да се върне към зоната на клубната сграда, десетки журналисти вече се бяха събрали в очакване да му зададат въпроси. Той отказа да отговори и се отправи директно към помещението за предаване на резултатите. Чакането беше продължително, а напрежението – огромно. В крайна сметка Дешамбо излезе, отклони въпросите и тръгна към тренировъчното игрище, където удряше топки в тъмнината почти до 22:30 ч. британско време.

Това беше истинска драма. Дори най-опитните журналисти, отразяващи голфа, не си спомнят нещо толкова странно да се е случвало на Откритото първенство. На игрището Дешамбо рядко прави нещо по общоприетия начин.

Независимо дали става дума за използването на стикове с еднаква дължина, значителното увеличаване на мускулната му маса или преминаването в LIV Golf, той е известен със своя нетрадиционен подход, който разделя мненията.

В тежкия петъчен следобед на „Роял Бъркдейл“ – преди целия хаос след края на кръга – Дешамбо отново тръгна срещу тенденцията.

Двукратният шампион в мейджър турнири се справи с лекота с усилващия се следобеден вятър и се намеси в битката за титлата в надпревара, която малцина смятаха, че може да спечели.

По-рано през седмицата трикратният шампион от Откритото първенство Ник Фалдо – последният англичанин, вдигнал трофея „Кларет Джъг“ през 1992 г. – заяви категорично, че Дешамбо има малки шансове за победа на крайбрежното игрище в Мърсисайд.

Причината?

„Той няма никаква представа от стратегия. Бих му го казал и в очите“, заяви Фалдо пред Sky Sports.

В миналото Дешамбо често е демонстрирал убеждението, че може просто да надделее над игрищата с физическа мощ. Това накара Фалдо да смята, че американецът разчита изцяло на силата, а не на мисленето си. Дешамбо не направи много, за да промени това впечатление на тазгодишния „Мастърс“. Той се похвали, че може да надвие „Огъста Нешънъл“ с дължината на ударите си, но в крайна сметка отпадна след първите два кръга, когато игрището му отвърна.

След това той не успя да преодолее среза и на PGA Championship, и на Откритото първенство на САЩ. Така пристигна в „Бъркдейл“ с надеждата да избегне превръщането си в първия многократен шампион от мейджър турнири от 1990 г. насам, който отпада след първите два кръга и в четирите най-големи състезания през сезона.

След първия си кръг от 67 удара Дешамбо отказа да разговаря с медиите. В кратко интервю за организаторите на Откритото първенство обаче той подчерта своята „стратегия“ на три пъти.

Намекът не беше особено деликатен. В петък играта му говореше вместо него.

Бившият победител в Европейския тур Андрю Мъри, който следеше представянето на Дешамбо по игрището за BBC Radio 5 Live, беше впечатлен от търпението и разумния му подход.

„Понякога той наистина се опитваше да надвие игрището със сила, но най-впечатляваща беше късата му игра. Той показа типичен и много добър голф за крайбрежно игрище. Без никакво съмнение притежава играта, необходима, за да спечели тук“, заяви Мъри.

Анализ на Джонатан Джурейко за bbc.com

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