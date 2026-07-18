Драма и наказание за фаворита в Open

Брайсън Дешамбо заяви, че не е съгласен с решението да бъде наказан с два удара по време на втория кръг на - Open - Откритото първенство на Великобритания в „Роял Бъркдейл“. Американецът изглеждаше така, сякаш се е доближил само на един удар от лидерската позиция с резултат от седем удара под пара, след като премина втория кръг с 66 удара – четири под пара. След края на обиколката обаче той беше отведен от официалните лица, за да обсъдят евентуално нарушение на правилата.
Дешамбо беше обвинен, че е утъпкал високата трева в близост до топката си на петата дупка. След продължителен разговор със съдиите беше потвърдено, че той е получил наказание от два удара за „непреднамерено подобряване на позицията на топката“. Това го върна до пет удара под пара и на три зад лидера Лукас Хърбърт.
Двукратният шампион на Откритото първенство на САЩ написа в X:
„Очевидно съм разочарован от решението. Не съм съгласен с него, но положението е такова, каквото е. Това ме мотивира още повече. Продължаваме към уикенда. Да го направим.“
По-рано Дешамбо не отговори на въпросите на събралите се журналисти, след като излезе от помещението за предаване на резултатите. Там той прекара повече от 20 минути в разговор по случая с официалните лица, сред които беше и изпълнителният директор на R&A Марк Дарбън.
Единственото, което каза, беше:
„Прекарвате ли си добре тази вечер? Аз си прекарвам чудесно.“
След това Дешамбо добави, че отива „да удари няколко топки“ и се насочи към тренировъчното игрище. Там той се снима с фенове, преди да разговаря с екипа си в тренировъчната зона.
20:24 ч. британско лятно време: Дешамбо записва бърди на 18-ата дупка и достига седем удара под пара – само на един зад австралиеца Хърбърт.
20:52 ч.: Съдиите започват разследване. Дешамбо е откаран до петата дупка, за да бъде установено дали е утъпкал тревата в близост до топката си.
20:55 ч.: Дешамбо води оживен разговор с официалните лица близо до мястото на инцидента и изглежда изключително ядосан.
21:10 ч.: Той се връща с количката в близост до медийния център. Дешамбо е попитан дали ще участва в третия кръг в събота, но не отговаря и само се усмихва.
21:35 ч.: Дешамбо излиза от помещението и наказанието му от два удара е потвърдено.
На петата дупка от втория си кръг Дешамбо изпрати неточен начален удар в дълбокия ръф. Топката му беше открита, а впоследствие се появиха видеозаписи, на които изглежда, че 32-годишният американец утъпква достигащата до коленете му трева зад нея. По-късно беше преценено, че Дешамбо не е „играл игрището във вида, в който го е заварил“, с което е нарушил Правило 8.1. То се отнася до действия на състезателите, които „подобряват условията, влияещи върху удара“. Това включва и пространството, в което играчът възнамерява да замахне – зоната, в която беше установено, че Дешамбо се е намесил.
„Брайсън беше наказан с два удара за неволно подобряване на зоната, в която възнамеряваше да извърши задния замах на петата дупка“, заяви изпълнителният директор на R&A по управленските въпроси Грант Мойр. „Ще подчертая, че правилото се прилага дори когато действието е случайно, както беше в случая на Брайсън.“
Съдията от DP World Tour Греъм Сторм, който работи като анализатор за BBC Sport и радио 5 Live по време на Откритото първенство, заяви:
„Той е подобрил траекторията на движение на стика си, за да може да удари топката. Дали е било умишлено, няма особено значение. Ако подобриш линията си на игра, подобряваш и позицията на топката, затова получаваш общото наказание от два удара.“
След като Дешамбо реализира бърдито на 18-ата дупка, журналистите побързаха да се върнат в медийния център, за да опишат великолепното му представяне. Само около половин час по-късно обаче цялата картина се промени драматично. На голям екран бяха показани кадри на живо от разговора между Дешамбо и съдиите. Не беше нужен експерт по езика на тялото, за да стане ясно, че дискусията не се развива в негова полза. Първо ръцете му бяха скръстени, а след това започна да сочи с пръст. Изражението му показваше пълно разочарование.
Когато се качи на количка, за да се върне към зоната на клубната сграда, десетки журналисти вече се бяха събрали в очакване да му зададат въпроси. Той отказа да отговори и се отправи директно към помещението за предаване на резултатите. Чакането беше продължително, а напрежението – огромно. В крайна сметка Дешамбо излезе, отклони въпросите и тръгна към тренировъчното игрище, където удряше топки в тъмнината почти до 22:30 ч. британско време.
Това беше истинска драма. Дори най-опитните журналисти, отразяващи голфа, не си спомнят нещо толкова странно да се е случвало на Откритото първенство. На игрището Дешамбо рядко прави нещо по общоприетия начин.
Независимо дали става дума за използването на стикове с еднаква дължина, значителното увеличаване на мускулната му маса или преминаването в LIV Golf, той е известен със своя нетрадиционен подход, който разделя мненията.
В тежкия петъчен следобед на „Роял Бъркдейл“ – преди целия хаос след края на кръга – Дешамбо отново тръгна срещу тенденцията.
Двукратният шампион в мейджър турнири се справи с лекота с усилващия се следобеден вятър и се намеси в битката за титлата в надпревара, която малцина смятаха, че може да спечели.
По-рано през седмицата трикратният шампион от Откритото първенство Ник Фалдо – последният англичанин, вдигнал трофея „Кларет Джъг“ през 1992 г. – заяви категорично, че Дешамбо има малки шансове за победа на крайбрежното игрище в Мърсисайд.
Причината?
„Той няма никаква представа от стратегия. Бих му го казал и в очите“, заяви Фалдо пред Sky Sports.
В миналото Дешамбо често е демонстрирал убеждението, че може просто да надделее над игрищата с физическа мощ. Това накара Фалдо да смята, че американецът разчита изцяло на силата, а не на мисленето си. Дешамбо не направи много, за да промени това впечатление на тазгодишния „Мастърс“. Той се похвали, че може да надвие „Огъста Нешънъл“ с дължината на ударите си, но в крайна сметка отпадна след първите два кръга, когато игрището му отвърна.
След това той не успя да преодолее среза и на PGA Championship, и на Откритото първенство на САЩ. Така пристигна в „Бъркдейл“ с надеждата да избегне превръщането си в първия многократен шампион от мейджър турнири от 1990 г. насам, който отпада след първите два кръга и в четирите най-големи състезания през сезона.
След първия си кръг от 67 удара Дешамбо отказа да разговаря с медиите. В кратко интервю за организаторите на Откритото първенство обаче той подчерта своята „стратегия“ на три пъти.
Намекът не беше особено деликатен. В петък играта му говореше вместо него.
Бившият победител в Европейския тур Андрю Мъри, който следеше представянето на Дешамбо по игрището за BBC Radio 5 Live, беше впечатлен от търпението и разумния му подход.
„Понякога той наистина се опитваше да надвие игрището със сила, но най-впечатляваща беше късата му игра. Той показа типичен и много добър голф за крайбрежно игрище. Без никакво съмнение притежава играта, необходима, за да спечели тук“, заяви Мъри.
Анализ на Джонатан Джурейко за bbc.comДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google