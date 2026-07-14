Берое срещу тим, вкарал седем на Димитровград

Изпадналият във Втора лига тим на Берое ще изиграе четвъртата си контрола от своята лятна подготовка срещу третодивизионния Марица (Милево). От старозагорския клуб обявиха, че проверката ще започне в 18:30 часа на 15 юли и ще се проведе на тренировъчната база над стадион "Берое".

До този момент отборът, воден от Владимир Манчев победи Димитровград с 1:0, Левски (Карлово) с 6:0 и загуби от Ботев в Пловдив с 0:4. Марица са изиграли една контролна среща, в която се наложиха над Димитровград със 7:3.

Последната проверка за старозагорци преди началото на сезона във Втора лига е на 18 юли срещу Загорец (Нова Загора). В първия кръг Берое се изправя срещу Хебър (Пазарджик) на 24 юли, а заради наказание на домакините мачът ще бъде при закрити врата.

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