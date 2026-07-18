Олимпийка Холи Брадшоу подкрепи новите насоки за отразяване на женската атлетика

Олимпийската състезателка Холи Брадшоу сподели своя личен опит със злоупотребите, на които е била подложена след нелицеприятно медийно отразяване, на фона на публикуването на нови насоки за телевизионните оператори. Тя изрази подкрепата си за новите правила относно отразяването на състезания по лека атлетика за жени.

Тази седмица Европейският съюз за радио и телевизия (ЕСРТ), в сътрудничество с Европейската атлетика и редица състезателки, публикува нови насоки за телевизионните оператори. Те целят използването на по-уважителни ъгли на заснемане при пряко предаване на състезания по лека атлетика за жени.

Пенсионираната състезателка по овчарски скок Холи Брадшоу, родена в Престън, е една от атлетките, с които са проведени консултации за доклада, озаглавен “Вдигане на летвата: Насоки за уважително медийно отразяване в женската атлетика“. В него са участвали и сръбската състезателка на дълъг скок Ивана Шпанович и хърватската състезателка в скока на височина Бланка Влашич.

В доклада Холи заявява: “Начинът, по който нашият спорт се показва по време на пряко предаване, може да бъде изключително въздействащ, но понякога и вреден за състезаващите се жени и за гледащите момичета. Аз лично съм получавала обиди в социалните мрежи и съм ставала свидетел на неподходящи онлайн видеа с мен и мои колежки, заснети на забавен каданс по време на състезание.“

“Атлетите искат да се наслаждават на спорта, който обичат, без да се чувстват неудобно или притеснени от кадрите, които се излъчват на живо. Много състезателки, включително и аз, сме били в състезателни ситуации, в които сме се фокусирали повече върху камерите, отколкото върху собственото си представяне“, добавя тя.

“Има толкова много различни ъгли, от които може да се покаже нашият спорт, за да се подчертае колко технични и впечатляващи са тези дисциплини и атлети. Въпреки това, твърде често камерите приближават и показват повторения на забавен каданс на атлетки в недостойни пози.“

Брадшоу е петнадесеткратна национална шампионка в кариерата си на овчарски скок и печели бронзов медал на Летните олимпийски игри през 2020 г., както и различни медали от европейски първенства.

Тя се оттегли от спорта през 2024 г. и сега е съсобственик на количка за специализирано кафе “Оокин“.

През юли миналата година Холи и съпругът ѝ Пол Брадшоу посрещнаха и първото си дете, момченце на име Себастиан Кристофър Брадшоу.

Само преди две седмици тя сподели очарователна поредица от снимки на Себастиан с надпис: „Честит 1-ви рожден ден, мое прекрасно, лудо момченце“.

В доклада изпълнителният директор на “ЕСРТ Спорт“ Глен Килейн казва: “Сексуализацията на жените атлети чрез избирателни ъгли на камерата и монтажни решения продължава да бъде сериозен проблем в много спортни предавания. Продължителните кадри върху телата, камерите под нисък ъгъл, които улавят разкриващи гледки, и прекомерните повторения на забавен каданс, които не служат за техническа или повествователна цел, са сред проблемите, наблюдавани в медийното отразяване на състезанията по лека атлетика за жени днес.“

“Тези избори имат дълбоки последици. Те оформят възприятието на публиката, като отклоняват вниманието от забележителните постижения и технически умения на жените атлети и рискуват да затвърдят вредни стереотипи“, допълва той.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google