Десет български атлети застават на старт във втория ден на Европейското под 18 г. в Риети

Десет български състезатели застават на старт днес във втория ден на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години в италианския град Риети.
Ето кой са те и кога стартират:
9:25 часа българско време – Мария Илиева – копие девойки – квалификация
10:45 часа – Теодора Андреева – чук девойки – квалификация
10:50 часа – Михаела Михайлова – копие девойки – квалификация
12:45 часа – Илиян Марков и Стилиян Орлинов – скок дължина юноши – квалификация
12:57 часа – Мирела Минчева 200 м девойки – серии
16:00 часа – Виктория Ангелова и Сияна Стоянова – троен скок девойки – квалификация
17:56 часа – Васил Антонов – 400 м юноши – полуфинал
18:24 часа – Софи Димитров – 100 м девойки – полуфинал
18:49 часа – Дилян Чернополски – 100 м юноши – полуфинал
20:20 часа – финал на 100 м девойки
20:35 часа – финал на 100 м юношиДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google