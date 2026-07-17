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Десет български атлети застават на старт във втория ден на Европейското под 18 г. в Риети

  • 17 юли 2026 | 09:27
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Десет български атлети застават на старт във втория ден на Европейското под 18 г. в Риети

Десет български състезатели застават на старт днес във втория ден на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години в италианския град Риети.

Ето кой са те и кога стартират:

9:25 часа българско време – Мария Илиева – копие девойки – квалификация

10:45 часа – Теодора Андреева – чук девойки – квалификация

10:50 часа – Михаела Михайлова – копие девойки – квалификация

12:45 часа – Илиян Марков и Стилиян Орлинов – скок дължина юноши – квалификация

12:57 часа – Мирела Минчева 200 м девойки – серии

16:00 часа – Виктория Ангелова и Сияна Стоянова – троен скок девойки – квалификация

17:56 часа – Васил Антонов – 400 м юноши – полуфинал

18:24 часа – Софи Димитров – 100 м девойки – полуфинал

18:49 часа – Дилян Чернополски – 100 м юноши – полуфинал

20:20 часа – финал на 100 м девойки

20:35 часа – финал на 100 м юноши

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