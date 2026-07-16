Каралис и компания се присъединяват към Дуплантис в Лозана

Водещите овчарски скачачи Емануил Каралис и Къртис Маршал ще се изправят срещу световния рекордьор Арманд Дуплантис на Диамантената лига “Атлетисима“ в Лозана. Състезанието е на 20 август край езерото на площад “Плас дьо ла Навигасион”. Надпреварата ще събере Дуплантис, световния номер две Емануил Каралис, световния номер три Къртис Маршал и бившите олимпийски и световни шампиони Рено Лавийени и Сам Кендрикс.

Гръцката звезда Каралис е вторият най-добър състезател в историята на овчарския скок и единственият освен Дуплантис, който е преодолявал повече от 6.16 метра.

Австралиецът Маршал е изгряващата звезда на сезона, като през юни нанесе първо поражение на Дуплантис от три години насам със сензационна победа в Осло.

Лавийени е най-успешният индивидуален атлет в историята на Диамантената лига със седем титли от сериите и 37 индивидуални победи. Французинът е и единственият спортист с над 100 участия в Диамантената лига. Кендрикс беше световен шампион през 2017 и 2019 г. и има две титли и 19 победи в Диамантената лига.

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