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ЦСКА с коварно гостуване в Северна Ирландия - на живо преди реванша в Лига Европа с Дери Сити
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  3. Джейк Уайтман се оттегли от участие на Диамантената лига в Лондон

Джейк Уайтман се оттегли от участие на Диамантената лига в Лондон

  • 16 юли 2026 | 19:34
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Джейк Уайтман се оттегли от участие на Диамантената лига в Лондон

Джейк Уайтман се оттегли от бягането на 800 м в Диамантената лига в Лондон. Световният шампион на 1500 м от 2022 г. заяви, че причината е, че тялото му се е възстановило по-бавно след Монако.

Уайтман завърши втори на 1000 м (2:12.77) зад Емануел Уаноний, който подобри световния рекорд с 2:11.83 мин.

“Не искам да правя компромис с двете домакински първенства, които ни предстоят този сезон. Винаги съм обичал да се състезавам в Лондон, така че е наистина жалко, но се надявам да мога да се реванширам пред британските фенове през следващите седмици“, сподели Уайтман.

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