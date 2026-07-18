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Дилян Чернополски с национален рекорд на 100 метра

  • 18 юли 2026 | 04:02
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Дилян Чернополски с национален рекорд на 100 метра

Дилян Чернополски завърши на шесто място на финала на 100 метра на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в Риети (Италия).

Българският спринтьор спря хронометъра на 10.49 секунди. С постижението си Чернополски подобри собствения си национален рекорд от 10.53 секунди, поставен в началото на месеца, когато стана балкански шампион в Нове Место (Словения).

Общо десет българи стартираха във втория ден на шампионата. Васил Антонов си осигури място сред финалистите на 400 метра. Виктория Ангелова се приземи далеч над квалификационната норма в тройния скок и ще участва на финала. Стилиян Орлинов и Илиян Марков преодоляха пресявките в скока на дължина.

Европейското първенство продължава в събота и неделя, а България участва с рекордните 22 състезатели.

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