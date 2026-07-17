ЛеБрон Джеймс говори за бъдещето си

Ветеранът ЛеБрон Джеймс не е готов да разкрие къде ще продължи кариерата си през следващия сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА), дори ако вече е взел решение.

41-годишната суперзвезда говори публично за пръв път от няколко седмици, но не обяви в кой отбор ще избере да играе през есента, въпреки че беше попитан неколкократно.

"Ще бъде забавно, където и да се озова", заяви Джеймс, цитиран от АП.

Четирикратният шампион от НБА записваше епизод от своя подкаст с гост Тайрийз Халибъртън от Индиана Пейсърс на първия ден от Fanatics Fest в Ню Йорк - четиридневно събитие с десетки атлети, знаменитости и спортни легенди. Организаторите съобщиха, че билетите за деня са били напълно разпродадени, а голяма част от посетителите са се надявали да чуят решението на Джеймс относно следващия му тим.

LeBron & Savannah 🔥



Bron finally went bald 😭 pic.twitter.com/IPhH1ReaNw — LakeShowYo (@LakeShowYo) July 17, 2026

На въпрос от 11-годишен привърженик относно статута му на свободен агент и подготовката за следващия сезон, ЛеБрон Джеймс отговори: "Преди всичко това беше страхотен въпрос и някои от хората от медиите тук може би трябва да се поучат от това момче. Това е голямо решение не само за мен, но и за семейството ми също. Простo въпросът е за последния етап от кариерата ми и къде искам да прекарам последните години, година или две, в НБА... Ще опитам да се впиша в който и отбор да отида, но също така да им дам всички инструменти и познания, които съм събрал през последните 23 години. Познавам играта. Знам всички тънкости и детайли на баскетбола."

Появата на ветерана беше планирана с месеци и беше обявена публично през май. Джеймс се пошегува с Тайрийз Халибъртън, когато гардът на Индиана го попита за бъдещето му.

"Не говорихме ли за това отзад?", каза ветеранът, на което Халибъртън отговори, че няма да пита отново.

Темата обаче не приключи дотам, а Джеймс спомена няколко отбора като Кливланд Кавалиърс, Маями Хийт, Филаделфия 76ърс и Голдън Стейт Уориърс, но не направи твърде сериозни намеци.

ЛеБрон Джеймс е най-възрастният активен играч в НБА и единственият в историята с 23 сезона в лигата, а предстоящата кампания ще бъде под номер 24 за него. В това време той има 1622 мача в редовния сезон и средни показатели от 26,8 точки, 7,5 борби и 7,4 асистенции, и е единственият баскетболист с над от 40 хиляди точки в кариерата си (43 440).

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