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Динко Динев е финалист на двойки в Сърбия

  • 17 юли 2026 | 16:02
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Динко Динев е финалист на двойки в Сърбия

Динко Динев ще играе за титлата на двойки на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди евро.

22-годишният българин и партньорът му Матиас Уйвари (Австрия) се класираха за мача за трофея след отказване на съперниците им Леонардо Катанео (Италия) и Алехандро Мелеро Кретцер (Испания), които са поставени под номер 3 в схемата.

Така на финала Динев и Уйвари ще играят срещу победителите от мача между първите поставени Тимофей Дерепаско (Русия) и Педро Вивес Маркос (Испания), и четвъртите поставен италианци Себастиано Кокола и Лоренцо Комино.

В надпреварата на сингъл Динко Динев отстъпи в четвъртфиналната фаза на Елгин Хублай (Нидерландия) с 2:6, 1:6 за малко над час игра.

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