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Дилян Чернополски и Софи Димитров се класираха за полуфиналите на 100 метра на Европейското под 18 г.

  • 16 юли 2026 | 14:02
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Дилян Чернополски и Софи Димитров се класираха за полуфиналите на 100 метра на Европейското под 18 г.

Дилян Чернополски финишира трети в серията си на 100 метра на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години в Риети (Италия). С време от 10.58 секунди (+0.9 м/сек) спринтьорът се класира по място за полуфиналите на дисциплината, които ще се проведат утре следобед. Чернополски, който е балкански шампион за тази възраст, остана само на 0.05 секунди от личния си рекорд.

В своя европейски дебют Софи Димитров се класира за полуфиналите на 100 метра при девойките. Българката финишира пета в своята серия с резултат 11.91 секунди (+1.8 м/сек) и така премина напред по време в късия спринт.

Христина Белчинова спря хронометъра на 12.76 секунди (+0.1 м/сек) и не успя да продължи към полуфиналите утре.

Теодора Андреева постигна 58.26 метра в квалификацията в хвърлянето и остава извън финал. Тя се нареди на 19-о място при дебюта си на европейска сцена.

По-късно днес Стефани Димитрова и Симона Андреева ще участват в квалификациите на диск, а Стелиан  Панев, Васил Антонов о Евгения Стоименова в сериите на 400 метра.

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