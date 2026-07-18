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  3. Черноморец (Бургас) прибра бивш халф на Спартак (Варна)

Черноморец (Бургас) прибра бивш халф на Спартак (Варна)

  • 18 юли 2026 | 05:57
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Черноморец (Бургас) прибра бивш халф на Спартак (Варна)

Играещият във Втора футболна лига Черноморец (Бургас) подписа договор с полузащитника Емил Янчев, съобщиха от клуба. За последно той носеше екипа на елитния Спартак (Варна).

Роденият във Варна 27-годишен халф започва кариерата си в школата на градския съперник Черно море. Преди да облече екипа на Спартак, той е защитавал цветовете на Локомотив (Пловдив), Дунав (Русе), Монтана и Фратрия.

В същото време Черноморец се раздели с втория си вратар Димитър Алтънов. Макар и роден в Бургас, Алтънов е избрал да премине в друг отбор от Втора лига – изпадналия от еfbet Лига Берое, където има опит основно в школата и за кратко в първия тим.

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