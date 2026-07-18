Локомотив (Горна Оряховица) взе европейски клубен шампион за юноши

Втородивизионният Локомотив (Горна Оряховица) представи като ново попълнение 25-годишния португалски полузащитник Тиаго Матош, който идва от клуба Марко 09. Футболистът е юноша на европейския гранд Порто и част от поколението, спечелило Младежката лига на УЕФА с 19-годишната формация на „драконите“ преди шест сезона.

Високият 178 сантиметра дефанзивен халф е минал през първите лиги на Полша и Словакия, а също така е трупал опит в португалската втора лига с тима на Тореензе. На национално ниво е бил част от юношеските формации на Португалия, включително и U21.

„Тиаго Матош е вътрешен полузащитник – играч с поглед върху играта, добра техника и способност да контролира темпото в средата на терена. Добре дошъл в Горна Оряховица и успех с екипа на „железничарите“, представиха го от клуба от Северна България.

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