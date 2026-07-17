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  3. Крис Йорданов стана абсолютен балкански шампион по скокове във вода

Крис Йорданов стана абсолютен балкански шампион по скокове във вода

  • 17 юли 2026 | 20:52
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Крис Йорданов стана абсолютен балкански шампион по скокове във вода

София беше домакин на Балканските игри по скокове във вода и 13-ото издание на международния турнир "Sofia Diving Cup", които се проведоха на плувен комплекс „Диана“.

Надпреварата събра 158 състезатели от 15 държави, а турнирът е част от програмата на Фондация „София - Европейска столица на спорта“, което затвърждава мястото му сред най-престижните състезания по скокове във вода не само в региона, а и в Югоизточна Европа.

Българският национален отбор се представи отлично на Балканските игри, завършвайки на трето място в крайното отборно класиране.

Крис Йорданов стана абсолютен балкански шампион, след като завоюва три златни медала при 12-13 годишните. Ива Ереминова спечели два златни и един сребърен медал при девойки старша възраст, а Йоан Янев има два бронзови медала при юноши старша възраст.

В рамките на "Sofia Diving Cup" българските състезатели отново демонстрираха висока класа. Ива Ереминова взе два  златни и един сребърен медал, Крис Йорданов - три златни, Йоан Янев - един сребърен и два бронзови, Андреа Петрова - два бронзови, Тома Каймаканов - един златен и един бронзов, Константин Минчев - златен, сребърен и бронзов, Цветомир Ереминов златен медал на кула.

С представянето си българските скачачи във вода затвърдиха възходящото развитие на националната школа, а отличната организация и силната международна конкуренция превърнаха София в център на скоковете във вода на Балканите за четири дни.

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