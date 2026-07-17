Лиа Каратанчева отпадна на четвъртфиналите в Торино

Лиа Каратанчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Торино (Италия) с награден фонд 30 хиляди евро.

22-годишната българка, която е поставена под номер 7, отстъпи на представителката на домакините Беатриче Ричи с 6:7(2), 1:6 за час и 57 минути на корта.

22-годишната Каратанчева навакса на два пъти пробив пасив в първия сет, който беше решен в тайбрек. В него Каратанчева изостана с 1:4 точки и го загуби с 2:7. Във втората част тя загуби пет поредни гейма от 1:1 до 1:6 и отпадна от надпреварата.

Преди този мач Каратанчева постигна две двусетови победи, а през миналата седмица достигна до полуфиналите на турнир в Хага. През тази седмица българката заема 388-ото място в световната ранглиста.

Лиа Каратанчева приключи и участието си и в надпреварата при дуетите, където на четвъртфиналите заедно с американката Габриела Вилар като четвърти поставени отстъпиха на италианките Джесика Бертолдо и Джиневра Монтебруно с 3:6, 0:6.

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