Сезонът в Италия започва на 18 октомври

Редовният сезон в италианската Суперлига ще стартира на 18 октомври, стана ясно след съобщение на местната Волейболна Лига. Сезонът ще приключи до 28 февруари 2027-а година.

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Първите осем отбора в края на редовния сезон ще участват в плейофите за титлата. Всички серии ще се играят до 3 победи от 5 мача. Срещите започват на 7 март 2027-а (дата на първия мач от четвъртфиналите) и ще завършат на 11 май 2027-а (дата на евентуалния пети мач от финала).

Четирите отбора, които няма да участват в плейофите, класирани между 9-о и 12-о място, ще играят плейаути. Тимът, който завърши последен, ще изпадне в Серия А2.

Суперкупата на Италия, която за 11-и път ще се проведе под формата на финална четворка, ще се играе на 14-и и 15-и ноември (събота и неделя). Локацията предстои да бъде определена. Купата на страната пък ще се играе по традиционния формат с първите осем отбора от първия полусезон (който приключва на 20 декември). Финалната четворка е насрочена за 6-7 февруари 2027-а.

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