Битка на титаните в Grifid Masters в Слънчев бряг

Петата дестинация в календара на Grifid Masters - официалния държавен шампионат по плажен волейбол, обещава да се превърне в арена невероятно зрелище. Турът пуска котва в Слънчев бряг, а съдейки по подадените заявки за участие можем да използваме заслужено клишето, че ни очаква истинска битка на титаните.

Митев/Братоев и Киндова/Гичева покориха Бяла

При мъжете новина номер едно е завръщането на най-силната ни двойка до момента - Димитър Калчев & Димитър Механджийски. Познатите като "Митковците" сред феновете състезатели спечелиха първия кръг в София, след което продължиха с международни участия, за да се завърнат отново в Grifid Masters в Слънчев бряг. Тяхното участие обаче съвсем не изглежда потенциално безоблачно. Победителите от турнира в Бяла в предишната неделя - Константин Митев и Валентин Братоев, потриват ръце в очакване на евентуален сблъсък с фаворитите, на които Митев е и треньор. Завръщането на Георги Антов и Захари Згуров внася трети изключително интересен фактор в уравнението. Но не можем да спрем до тук, защото в списъка с участници виждаме още имената на финалистите от Приморско Александър Добрев и Георги Салпаров, традиционните присъстващи в телевизионния ефир на финалните мачове Борис Георгиев и Денислав Димитров, опитните вълци Александър Кондев и Марио Илиев, братята Самуил и Калоян Вълчинови (в различни двойки), Денис Карягин, Калоян Ботев, Виктор Бодуров и много други качествени волейболисти. Интересът към турнира е толкова голям, че са предвидени сериозни квалификации, в които участие ще вземат и две румънски двойки.

Списъкът при жените е не по-малко интересен. Дарина Киндова, която триумфира във всички турнири, в които взе участие до момента, ще си партнира отново с румънката Йоана Миу, след като титулярната съотборничка Елеонора Гичева си дава почивка за възстановяване от травма. Освен Гичева обаче всичко най-добро налично в женския плажен волейбол в страната ще бъде в Слънчев бряг. Ирена Мишонова и Славина Колева няма да се примирят, преди да грабнат златото от поне един турнир. Ивет Гавраилова и Антония Николова вече го направиха, но апетитът на тази млада двойка е незадоволим и те го показват във всеки турнир. В Слънчев бряг ще са отново и Вероника и Ева Петрови, Свилена Стоянова и Елица Христова, както и още много интересни двойки и състезателки.

Финалите на турнира са на 19 юли (неделя), а прякото предаване на телевизия РИНГ от срещите за разпределение на медалите започва в 12,00 часа.

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