Митев/Братоев и Киндова/Гичева покориха Бяла

След интригуващи и атрактивни битки в продължение на три дни, Бяла излъчи своите шампиони на четвъртия кръг на Grifid Masters - официалното държавно първенство по плажен волейбол за мъже и жени.

Най-силната ни двойка при дамите в момента - Дарина Кондова и Елеонора Гичева спечели по категоричен начин титлата, след като се наложи с 2:0 сета срещу Ирена Мишонова и Славина Колева. Двете части бяха спечелени съответно на 11 и 14 точки, като за пореден път началният удар се оказа най-силното оръжие за Гичева и Кондова.

Бронзовите медали останаха за Ивет Гавраилова и Антония Николова, които за пореден път бяха в центъра на събитията и успяха да направят обрат срещу Ева Петрова и Вероника Петрова. В битката за третото място двете съфамилнички поведоха след 21:17 в първия сет. Във втория обаче Гавраилова и Николова съумяха да надделеят с 21:19, за да доведат срещата до тайбрек. Там след драматична развръзка и нереализиран мачпойнт за съперничките, Гавраилова и Николова триумфираха след 16:14.

При мъжете новосформираната двойка Константин Митев и Валентин Братоев беше над всички и взе златото след победа във финала срещу Калоян Ботев и Калоян Вълчинов с 2:0. Ветераните започнаха много силно и затвориха първия гем на 14. Втората част беше по-равностойна и въпреки изоставането си в средата на гейма, Митев и Братоев решиха всички след 21:19 за първата си титла в тандем в българското първенство.

Александър Цанев и Борис Георгиев очаквано бяха замесени в битката за медалите и този път се задоволиха с бронза, след като победиха дуета Стойков/Георгиев също с 2:0 (21:11 и 21:14).

Петия кръг от Grifid Masters е след броени дни в Слънчев бряг, където се очаква завръщането на най-силната ни мъжка двойка - Димитър Калчев и Димитър Механджийски. Финалите на турнира ще бъдат излъчени на живо по телевизия РИНГ на 19-ти юли от 12:00.

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