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  3. Дамир Джумхур надделя над четвъртия поставен в епична битка в Умаг

Дамир Джумхур надделя над четвъртия поставен в епична битка в Умаг

  • 17 юли 2026 | 11:47
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Дамир Джумхур надделя над четвъртия поставен в епична битка в Умаг

Дамир Джумхур се класира за полуфиналите на турнира по тенис на клей в Умаг (Хърватия) с награден фонд 612 620 евро.

Босненецът елиминира в драматичен двубой четвъртия поставен Матео Арналди (Италия) със 7:6(5), 6:7(4), 7:6(4) за три часа и 42 минути

Арналди сервира два пъти за първия сет преди Джумхур да го вземе след тайбрек. Във втората 34-годишният Джумхур беше само на две точки от победата при резултат 5:3, 30-30, но Арналди направи обрат и след нов тайбрек изравни. В крайна сметка босненецът успя да надделее над тайбрека на третия сет и да стигне до победата.

„Мачове като този - ето защо обичаме спорта. Може би беше твърде дълго, но и двамата се борихме страхотно. Искам да благодаря на Матео, че сподели корта с мен. Беше невероятен мач“, каза Джумхур, полуфиналист от 2025 гoдина.

С победата той се класира за първия си полуфинал в АТР за сезона, в който ще се изправи срещу Алекс Молчан. Словакът се наложи над втория поставен Алехандро Давидович Фокина (Испания) с 3:6, 6:1, 6:2 в последния мач за деня.

Успешната серия на Роман Андрес Буручага в Умаг продължи, след като аржентинецът се наложи над седмия поставен свой сънародник Камило Уго Карабели с 6:2, 2:6, 6:3.

„Много съм щастлив от победата и от достигането до полуфиналите. Камило е много добър приятел и също така много добър тенисист. Играл съм с него много пъти. Винаги се получава добра битка. И двамата се борихме до край, но този път победата е за мен“, заяви аржентинецът.

Следващото изпитание за Буручага ще бъде двубой с 21-годишния Даниел Мерида. Испанецът спечели срещу Титуан Дроге (Франция) с 6:1, 6:3 за 64 минути, достигайки до втория си полуфинал за сезона.

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