Четири българчета на полуфиналите на турнир от Тенис Европа в Плевен

Четири българчета се класира за полуфиналите на сингъл на турнира до 16 години от трета категория на Тенис Европа в Плевен. Надпреварата от календара на БФТенис се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Плевен 90".

При момчетата поставеният под №1 Емил Алексиев и втория поставен, Мартин Валеов спечелиха чисти победи и продължават напред.

По същия начин при девойките водачката на схемата Зара Минева и №2, Рая Маркова, също взеха победи в по два сета.

Юноши, 1/4-финали:

№1 Емил Алексиев – №6 Даниел Стоянов 6:1, 6:1

№3 Лучян Лариш (Полша) – Франческо Феро (Италия) 6:0, 6:3

№8 Данило Данилевски (Украйна) – №4 Стелиян Даракев 2:6, 7:6, 6:4

Паул Шенк (Швейцария) – №2 Мартин Валеов 1:6, 2:6

Юноши, полуфинали:

№1 Емил Алексиев – №3 Лучян Лариш (Полша)

№8 Данило Данилевски (Украйна) – №2 Мартин Валеов

Девойки, 1/4-финали:

№1 Зара Минева – №8 Пламена Кукенска 6:2, 6:0

№3 Василики Блеци (Гърция) – №6 Лора Георгиева 7:5, 3:1 и отказване

№5 Ива Йорданова – №4 Алиса Фадеева (Русия) 3:6, 2:6

№7 Татиана Чушева – №2 Рая Петкова 4:6, 6:7

Девойки, полуфинали:

№1 Зара Минева – №3 Василики Блеци (Гърция)

№4 Алиса Фадеева (Русия) – №2 Рая Петкова 4:6, 6:7

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