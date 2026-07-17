Новак събра световни звезди в Ню Йорк за премиерата на документалния си филм

Отбрано общество имаше привилегията първо да види документалния филм "Вълкът през зимата" (The Wulf in Winter), посветен на рекордьора по титли от Големия шлем Новак Джокович. Събитието се състоя тази нощ в Музея за модерно изкуство в Ню Йорк..

Novak Djokovic attends the premiere of "Novak Djokovic: The Wolf In Winter" at Museum of Modern Art in New York City.#GettyVideo 🎥 Theo Wargo 👉 https://t.co/PZ8pVMfBFC pic.twitter.com/lsVnMRkp22 — Getty Images Entertainment (@GettyVIP) July 17, 2026

Сред гостите беше елитът на световния футбол, начело с президента на ФИФА Джани Инфантино, футболистите Златан Ибрахимович, Кафу, Марко Матераци, Роберто Карлос...

Novak Djokovic and Zlatan Ibrahimovic at the premier of Novak's documentary 'The Wolf in Winter'. 🤩 pic.twitter.com/klhv0Gb0EY — Danny (@DjokovicFan_) July 17, 2026

Освен футболисти, своето място в музея МоМа заслужиха и боксовата легенда Майк Тайсън, една от най-влиятелните фигури в историята на модната индустрия, известна като дългогодишен главен редактор на американското списание Vogue, Ана Уинтур, тенис легендите Джон Макенроу и Хуан Мартин дел Потро, както и Богдан Богданович, капитан на баскетболния отбор на Сърбия.

Novak Djokovic with Mike Tyson last night in New York. 🇺🇸



Tyson: "Novak Djokovic is my and my daughter's favorite athlete. He's the man." ❤️ pic.twitter.com/2IMgRJurW5 — Danny (@DjokovicFan_) July 17, 2026

Първия трейлър, който беше публикуван за филма “Новак Джокович: Вълкът през зимата”, предизвика огромен интерес. В него виждаме, че за него говорят Андре Агаси, Рафаел Надал, Йелена Джокович и много други.



Чухме от Агаси, че Новак Джокович е най-великият тенисист на всички времена, от Рафа, че е било “много сложно” да се играе срещу Ноле, а в центъра на всичко изглежда е историята за отписан играч – на когото малцина са давали шанс да се намеси в борбата между Федерер и Надал.

Джокович също така разказва как идва от семейство, което е трябвало да се лишава от много неща, за да му осигури прилични условия да продължи да се занимава със спорт, докато самият той призна, че никой не се съмнява в него толкова, колкото той самият.

"Кой се съмнява най-много в мен? Гледате го – посочи Новак Джокович с пръст към себе си: - Опитвам се да опровергая себе си, повече от всеки друг. Хората си мислят, че си направил толкова много и трябва да се наслаждаваш, а аз не мога да се наслаждавам. - Трябва да трансформираш всяка част от живота си извън тениса – да бъде в услуга на тениса. Това има последствия", подчертава Джокович в края на трейлъра, а имаше и шокиращи моменти, като този, когато Ноле “вие” като вълк.

Novak Djokovic and Del Potro today in New York.



It is the premier of Novak's documentary which Del Potro arrived to support. ❤️ pic.twitter.com/FRzji0TeCw — Danny (@DjokovicFan_) July 17, 2026

Филмът е обявен като „all-access“ документален филм за носителя на 24 титли от Големия шлем, най-великия тенисист на всички времена, а официалната премиера е на 20 август в Amazon Prime Video. Важното за публиката е, че това не е класическа „биография с архив“, а проект, който навлиза във вътрешния свят на Джокович, през турнири, тренировки и ежедневие, с идеята да покаже как изглежда животът, когато си години на върха, а очакванията не намаляват. За него, освен гореспоменатите, говорят и Пийт Сампрас, Борис Бекер, Джим Къриър, но изглежда не и Роджър Федерер. Документалният филм ще бъде достъпен на платформата „Amazon Prime“.

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