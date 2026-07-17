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Искри между Мартин Петков и Бурак Пойраз на официалния кантар на MAX FIGHT 66

  • 17 юли 2026 | 15:41
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Искри между Мартин Петков и Бурак Пойраз на официалния кантар на MAX FIGHT 66

Официалният кантар на MAX FIGHT 66 премина успешно пред сградата на Община Бургас в присъствието на  жители и гости на града, както и на ръководството на Община Бургас, представено от заместник-кмета по туризъм и спорт Манол Тодоров. Всички състезатели преминаха успешно през официалното претегляне, покриха своите категории и вече са напълно готови за грандиозната бойна галавечер, която ще се проведе утре в зала „Младост“.

Напрежението достигна своя връх по време на финалния фейс-оф между българската звезда Мартин Петков и турския шампион Бурак Пойраз. Двамата демонстрираха увереност, характер и непримиримост още при първия поглед лице в лице, което е само предвкусване на зрелището, което очаква феновете в главната среща на вечерта, утре на 18 юли.

В подглавната среща световният шампион на UBO и шампион на България Владимир Георгиев се завръща на ринга на MAX FIGHT след близо едногодишно отсъствие заради контузия. Негов съперник ще бъде украинецът Микола Вовк, който пристига с професионален рекорд от 16 победи, 10 от които с нокаут, в двубой, който се очаква да бъде едно от най-сериозните изпитания в кариерата на българския шампион.

Голям интерес предизвиква и завръщането на непобедения нокаутьор Борислав Велев – Рой, който след две операции и две години извън ринга отново ще се бие пред българската публика. С впечатляващ рекорд от 14 победи и 14 нокаута, той ще се изправи срещу коравия французин Димитри Тренел.

Бургаската публика ще подкрепя и своя любимец Николай Дишков – шесткратен шампион на България и един от най-перспективните професионални боксьори у нас. Той ще срещне бившия носител на титлата WBF International Грегори „Лудия“ Тренел, който има впечатляващ професионален рекорд от 24 победи.

В бойната карта са включени още двубоите между Константин Стойков и Чарли Даинес, както и между световния и европейски шампион по муай тай Петър Стойков и тунизиеца Сабри Бен Хения, познат с участията си в GLORY, Enfusion и MAX FIGHT.

Освен професионалната галавечер, в събота, 18 юли, от 12:00 до 16:00 часа, MAX FIGHT организира и Ден на отворените врати на бойните спортове. Професионалният ринг ще бъде предоставен на десетки млади таланти от клубове от цялата страна, които ще проведат демонстративни двубои и спаринги във фестивален формат. Инициативата има за цел да насърчи развитието на бойните спортове, да даде възможност на младите състезатели да обменят опит и да усетят атмосферата на голяма международна галавечер още преди първия професионален двубой.

Организаторите канят всички жители и гости на Бургас да станат част от най-голямото бойно събитие на лятото. MAX FIGHT 66 ще се проведе на 18 юли в зала „Младост“, като началото на галавечерта е от 19:30 часа.

Билети могат да бъдат закупени на касата на зала „Младост“ както днес, така и утре – в деня на събитието.

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