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Айкан Сеид с бронз на рейтинговия турнир в Унгария

  • 17 юли 2026 | 08:55
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Айкан Сеид с бронз на рейтинговия турнир в Унгария

Айкан Сеид взе бронз на рейтинговия турнир в Унгария.

В спор за отличието националът победи казахстанеца Нурдаулет Куанишбай, пети на рейтинговия турнир в Монголия по-рано тази година, с 2:0, в категория до 79 кг на свободния стил.

И двете точки бяха спечелени след отсъдена пасивност на съперника му.

На старта Айкан трябваше да се бори с Магамедхабиб Кадзимагамедау (Буларус), олимпийски вицешампион от Токио 2020, но съпреникът му се отказа поради травма.

В полуфиналите Сеид загуби от опитния монголец Сулдху Олонбаяр със 7:9, пети на рейтинговия турнир в страната си и пети от последното световно първенство, и така стигна до малкия финал.

През 2023-а Айкан стана пети на европейското до 23 г., а при мъжете това е най-големият му успех.

Ден по-рано Шамил Мамедов взе титлата в категория до 65 кг.

Останалите ни представители днес отпаднаха - Ахмед Батаев (92), Ахмед Магамаев и Андриан Вълканов (97).

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