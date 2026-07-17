SENSHI отвори записването за тренировъчните си лагери през септември

Започна приемането на заявки за участие в следващите KWU SENSHI и SENSHI тренировъчни лагери, които ще се проведат от 3 до 6 септември 2026 г. във Варна, България, непосредствено преди международната бойна галавечер SENSHI 33 Grand Prix.

В продължение на четири дни състезатели и треньори от различни държави ще тренират рамо до рамо с едни от най-големите имена в световния кикбокс и бойните спортове. Сред инструкторите ще бъдат К-1 легендите Семи Шилт, Ернесто Хуст, Алберт Краус, Анди Зауер, както и Тариел Николейшвили и Ян Сокуп. Те ще проведат практически тренировъчни сесии, ще споделят своя международен опит и ще работятиндивидуално с участниците за усъвършенстване на техниката, тактиката и подготовката им.

През годините лагерите на SENSHI се утвърдиха като едни от най-престижните международни тренировъчни събития в бойните спортове. Те събират елитни състезатели, шампиони, треньори и млади таланти от десетки държави, които обменят опит и знания с легендарните инструктори на SENSHI – световни шампиони и емблематични имена в K-1 и киокушин карате.

Освен възможността да тренират на най-високо ниво, одобрените участници ще получат отлични условия за престоя си. Организаторите поемат всичко разходи около транспорт, настаняване и изхранване, за да могат бойците и треньорите да се концентрират изцяло върху тренировъчния процес.

Лагерите са отворени за състезатели и треньори, които искат да повишат своето ниво, да обменят опит с представители на международната бойна общност и да се подготвят в професионална среда за предстоящи състезания. Именно те са и мястото, където талантът на един боец може да бъде забелязан от скаутите на SENSHI.

Крайният срок за подаване на заявления за участие е 5 август 2026 г. След тази дата няма да бъдат приемани закъснели или непълни кандидатури. Формулярът за кандидатстване вече е отворен, може да се регистрирате през този линк.

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