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Гърневска и Симеонова пак станаха държавни шампионки по тенис на двойки

  • 16 юли 2026 | 20:32
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Гърневска и Симеонова пак станаха държавни шампионки по тенис на двойки

Валерия Гърневска (ТК ДМ Тенис, Стара Загора) и Рафаела Симеонова (ТК Ямбол 2005, Ямбол) станаха за втора поредна година шампионки на двойки на Държавното лично първенство по тенис на открито за мъже и жени „ЗММ България". Надпреварата от календара на Българската федерация по тенис е с награден фонд от 5 хиляди евро.

Във финалния мач Гърневска и Симеонова победиха съотборничките от ТК Дема Биляна Павлова-Димитрова и Джулия Турзийска с 4:6, 6:1, 10-8.

Гърневска е шампионка на сингъл от миналия сезон и водачка в схемата тази година. По-рано днес тя достигна до четвъртфиналите, където утре ще играе срещу номер 7 Мария Димитрова (ТК Спортист Петково, с. Петково).

Турнирен директор на първенството е Константин Георгиев, а главен съдия - Глория Стоянова.

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