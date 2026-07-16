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Водачите в схемата Джордж Лазаров и Валерия Гърневска се класираха за четвъртфиналите в София

  • 16 юли 2026 | 19:04
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Водачите в схемата Джордж Лазаров и Валерия Гърневска се класираха за четвъртфиналите в София

Водачите в схемата Джордж Лазаров и Валерия Гърневска се класираха за четвъртфиналите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис на открито за мъже и жени „ЗММ България“, което се провежда на кортовете на ТК Левски. Надпреварата от календара на Българската федерация по тенис е с награден фонд от 5 хиляди евро.

Лазаров (ТК Дема, София) победи във втория кръг квалификанта Тед Бачев (ТК Диана, София) с 6:2, 6:0. В спор за място на полуфиналите той ще играе срещу Никола Колячев (ТК Левски), който елиминира Владимир Цонков (ТК Барокко Спорт, София) със 7:5, 6:1.

Третият поставен Пламен Милушев (ТК НСА, София) спечели срещу Кирил Захариев (ТК Левски) с 6:2, 6:0 и утре излиза срещу номер 8 Ерик Владимиров (ТК Левски), който надделя над Матей Душков (ТК НСА, София) с 6:2, 6:1.

Петия в схемата Васил Димитров (ТК Левски) се наложи над Рангел Георгиев (ТК Пловдив 1981) с 6:2, 6:0, а номер 4 Михаил Иванов (ТК НСА) победи Максим Хорозов (ТК ДИМ Тийм, Пловдив) с 6;3, 6:2.

Последният четвъртфинал е между Дейвид Симеонов (ТК Кристи, Дряново) и номер 2 Виктор Марков (ТК Диана, София). Симеонов спечели срещу Кристиян Стефанов (ТК Хасково 2015) с 6:4, 6:3, а Марков срещу Никола Керемедчиев (ТК Локомотив 1929, София) с 6:2, 6:4.

При жените водачката в схемата и защитаваща титлата си Валерия Гърневска (ТК ДМ Тенис, Стара Загора), която почиваше в първия кръг, и днес спечели без игра след отказ на съперничката й Сирма Манчева (ТК Барокко Спорт, София).

Утре Гърневска ще спори със седмата в схемата Мария Димитрова (ТК Спортист Петково, с. Петково), която елиминира Калина Симеонова (ТК Барокко Спорт) със 7:6(8), 6:3.

Номер 2 Джулия Терзийска (ТК Дема, София) достигна до четвъртфиналите след успех над Стелиана Гичева (ТК Нова Загора) с 6:0, 6:2.

Четвъртата в схемата Хюлия Велиева (ТК НСА, София) надделя над Виктория Николова (ТК Диана, София) с 6:1, 6:4, а Моника Господинова (ТК Левски) отстрани номер 5 Рафаела Симеонова (ТК Ямбол 2005) с 4:6, 6:0, 6:4.

Шестата поставена  Галена Кръстенова (ТК Вектор Тенис Спорт, София) продължава напред след победа над съотборничката си Анджелина Костова с 6:4, 6:4, номер 3 Ралица Александрова (ТК Академия Йорданови, София) спечели срещу Дея Недкова (ТК НСА, София) с 6:0, 6:1, а номер 8 Александра Момчилова (ТК Левски) се справи с Калина Фъртунова (ТК Некст Джен, София) с 6:3, 6:2.

Турнирен директор е Константин Георгиев, а главен съдия - Глория Стоянова.

Утре по програма са четвъртфиналите на сингъл, а полуфиналите и финалите на сингъл ще се играят в събота и в неделя.

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