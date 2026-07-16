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Антъни Генов достигна до полуфиналите на двойки на турнир от сериите "Чалънджър" в Италия

  • 16 юли 2026 | 18:21
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Антъни Генов достигна до полуфиналите на двойки на турнир от сериите "Чалънджър" в Италия

Антъни Генов достигна до полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 75" в Корденонс (Италия) с награден фонд 97 640 долара.

24-годишният българин и партньорът му Чарлс Бари (Ирландия) спечелиха на четвъртфиналите без игра след отказ на съперниците им Макс Алкала Гури (Испания) и Франко Ронкадели (Уругвай).

В спор за място на финала Генов и Бари излизат утре срещу четвъртите поставени Денис Молчанов (Украйна) и Рамкумар Раманатан (Индия).

Българинът заработи 790 долара и 30 точки за световната ранглиста на АТР при двойките, в която през тази седмица заема 192-о място.

В началото на юли Генов стана вицешампион на двойки на турнира от сериите "Чалънджър 50" в Троа (Франция).

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