Рууд и Циципас се измъкнаха от трудни ситуации в Гщаад

Каспер Рууд се измъкна от много трудна ситуация в първия си мач на турнира в Гщаад в четвъртък. Норвежецът осъществи обрат срещу португалеца Жайме Фария и спечели с 6:7(1), 6:4, 6:2, за да се класира за четвъртфиналите.

Фария отстрани Стан Вавринка в първия кръг, а през голяма част от двубоя си срещу Рууд демонстрира освободена и вдъхновена игра. Така той се доближи до първата си победа срещу тенисист от Топ 20.

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След като загуби първия сет обаче, норвежецът увеличи силата и дълбочината на ударите си. Поставеният под номер 2 проби подаването на Фария при шестата си възможност в оспорвания девети гейм на втората част. След това Рууд вдигна темпото, натрупа солидна преднина в третия сет и записа първата си победа след „Ролан Гарос“.

„Понякога е трудно да обясниш кога точно започваш да усещаш играта си и да печелиш няколко поредни гейма“, заяви Рууд, който преследва първата си титла за сезона. „Опитваш се да даваш всичко от първия до последния гейм, но за щастие при мен нещо просто се получи в средата на втория сет.

Трябваше да се боря много здраво. Ако бях изиграл един слаб гейм във втория сет, а той беше продължил да сервира добре, всичко можеше да приключи и щеше да бъде време да се прибирам у дома. За щастие успях да удължа престоя си тук.“

Рууд се стреми да се присъедини към Серхи Бругера и Алекс Кореча като едва третия тенисист, печелил титлата в Гщаад три пъти. Шампионът от 2021 и 2022 г. има баланс от 10 победи и само една загуба в турнира според Infosys ATP Win/Loss Index. Следващият му съперник ще бъде Хуан Мануел Серундоло.

Серундоло, който през май поднесе сензация на клея на „Ролан Гарос“, побеждавайки водача в световната ранглиста на PIF ATP Яник Синер, се наложи над Миомир Кецманович с 3:6, 6:3, 7:5. Така той достигна до третия си четвъртфинал на ниво ATP тур през сезона.

Стефанос Циципас преодоля участващия с „уайлд кард“ швейцарец Жером Ким с 6:4, 6:7(2), 7:6(5). Двубоят беше прекъснат заради недостатъчна светлина при резултат 5:5 в третия сет в сряда вечерта.

След подновяването на срещата гръцкият тенисист бързо спаси две точки за пробив, а след това надделя в тайбрека. Циципас издаде мощен победен вик, след като си осигури място на своя втори четвъртфинал за сезона.

„Два дни – звучи като мач по крикет. Щастлив съм, че всичко приключи. Беше дълъг двубой и играхме доста време. Той направи невероятен мач и определено ми затрудни живота на корта“, каза Циципас след победата, постигната за два часа и 29 минути.

„Малко е странно да си легнеш, без мачът да е приключил. Опитвах се да си представя какво трябва да направя днес и планът ми се получи доста добре.“

Циципас, който има пет титли на клей, ще играе на четвъртфиналите срещу поставения под номер 4 Артур Риндеркнеш.

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