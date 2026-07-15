Карамаринов: Бъдещите европейски, световни и олимпийски шампиони ще се появят в Риети

Президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов изрази увереност, че следващото поколение континентални и световни звезди ще започне своя път от Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години, докато Риети се готви да посрещне най-ярките млади таланти на Европа.

По време на пресконференцията преди събитието днес, заедно с президента на Италианската атлетическа федерация Стефано Мей, Карамаринов подчерта значението на шампионата като трамплин за бъдещи успехи.

Бъдещи звезди

“Толкова много звезди започват пътя си от тези първенства, а сега са на върха. Сигурен съм, че през следващите четири дни ще видим нашите бъдещи топ звезди, нашите бъдещи европейски, световни и олимпийски шампиони.“

Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години се провежда за първи път в Тбилиси през 2016 г., след като Европейската атлетика решава да продължи да инвестира в тази възрастова група. Това става факт, след като Световната атлетика прекратява провеждането на световен шампионат до 18 години.

Оттогава събитието се е състояло в Дьор, Йерусалим и Банска Бистрица, като Риети най-накрая получава домакинството, след като първоначално планираното издание през 2020 г. беше отложено заради пандемията.

Размишлявайки върху този път, Карамаринов заяви: “Това е една страхотна история, която започнахме през 2016 г. след решението на Световната атлетика да спре с тази възрастова категория на глобално ниво. Но в Европейската атлетика решихме, че тази възрастова група е много важна за младите атлети и за нашите бъдещи топ звезди.“

Карамаринов също така похвали трайната страст на Италия към леката атлетика и нейния скорошен успех в организирането на големи европейски събития.

“Риети е град на атлетиката. Италия е страна на атлетиката. Все още живеем със страхотния спомен от Рим 2024. Само преди два месеца имаше много успешно провеждане на Европейската купа на 10 000 метра в Ла Специя.“

Въпреки че през следващите четири дни ще бъдат спечелени медали, Карамаринов подчерта, че шампионатът предлага много повече от спортен успех.

“Не става въпрос само за върхови резултати, не само за върхови постижения. Спортът създава нещо, което остава с нас за цял живот. Това са страхотни приятелства. Малко е предизвикателно, но предизвикателствата са и възможности. Те са възможности да създадете връзки с колегите си и тези връзки ще останат с вас до края на живота ви.“

Черпейки от собствения си опит като европейски шампион на 10 000 метра от 1986 г., президентът на Италианската атлетическа федерация Стефано Мей насърчи атлетите да се насладят на момента.

“Спомням си дори по-добре, когато бях като вас, на 16, 17, 18 години, защото това е най-доброто време за един спортист. Защото бягате, скачате, хвърляте и всичко, което правите, е поне с усмивка на лицето, и не трябва да мислите за резултата, а просто да се забавлявате.“



Снимка: European Athletics

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