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12 000 обидни съобщения са получили тенисистките през 2025-а

  • 16 юли 2026 | 17:52
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12 000 обидни съобщения са получили тенисистките през 2025-а

Според нов доклад през миналата година тенисистките са получили над 12 000 обидни публикации и съобщения в социалните мрежи. Данните от системата Threat Matrix на Signify Group, която използва изкуствен интелект за откриване на подобно съдържание, показват, че броят на обидните публикации през 2025 г. е бил сходен с този от 2024 г.

Докладът обаче отчита и някои положителни промени, като 66% от случаите на тежък тормоз са били премахнати. Информацията за 35 профила, свързани с 12 души, е била предадена и на правоохранителните органи. В изявление Съветът на тенисистките към Женската тенис асоциация (WTA) определи тормоза като „неприемлив“ и заяви, че неговото въздействие може да бъде „значително“.

През 2024 г. доклад на същата организация установи, че разгневени залагащи са автори на 48% от публикациите, определени като обидни. През 2025 г. те са били отговорни за 42% от потвърдените случаи на тормоз и за 59% от случаите на тежък тормоз.

В изявление Съветът на тенисистките към WTA посочи:

„Макар че тормозът идва от сравнително малък брой профили, неговото въздействие може да бъде значително. Успокояващо е да знаем, че WTA и World Tennis приемат проблема сериозно, подкрепят състезателите и ясно заявяват, че подобно поведение е неприемливо. Напредъкът, подчертан в този доклад, показва ползата от съвместната работа в целия спорт и с нашите партньори за установяване на обидното поведение, оказване на подкрепа на състезателите и предприемане на съществени действия срещу виновните.“

Системата Threat Matrix използва изкуствен интелект с подкрепата на човешки анализатори, за да оценява съдържанието в X, Instagram, YouTube, TikTok и Facebook. От WTA и World Tennis заявиха, че са необходими „колективни действия“, за да бъде постигнат „значителен напредък“ в борбата с тормоза.

През 2025 г. британската тенисистка Кейти Боултър разкри пред BBC Sport, че е получавала смъртни заплахи. Други тенисисти призоваха социалните платформи да въведат проверка на самоличността на потребителите като мярка за справяне с проблема.

От WTA и World Tennis допълниха:

„Информацията от този доклад е от решаващо значение, за да разширим познанията си за проблема и да предприемем категорични действия за защита на жертвите на отвратителен онлайн тормоз, като накажем отговорните за него. Днешните констатации показват ефективността на предприетите досега действия, но за постигането на по-значителен напредък са необходими общи усилия от страна на социалните мрежи, правоохранителните органи, спортните ръководни организации и хазартната индустрия. Ще продължим активно да настояваме за подобно сътрудничество.“

В мъжкия тенис за борба с тежките форми на тормоз се използва нова система, базирана на изкуствен интелект, която е блокирала 162 000 публикации в рамките на една година.

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