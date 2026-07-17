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11 години откакто Формула 1 загуби Жул Бианки

  • 17 юли 2026 | 08:42
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11 години откакто Формула 1 загуби Жул Бианки

На днешния ден (17 юли) през 2015 година Формула 1 загуби завинаги Жул Бианки, който почина на 25-годишна възраст девет месеца след зловещата си катастрофа по време на Гран При на Япония на „Сузука“.

Историята на надпреварата в Страната на изгряващото слънце през 2014 година е добре позната на всички. Тя се провежда при много тежки метеорологични условия, породени от тайфуна Фанфон, който удря Япония в този ден.

Бианки излита от пистата в седмия завой в 42-та обиколки и се удря в тежката техника, която е излязла в зоната за сигурност, за да отстрани болида на Адриан Сутил, който излита от трасето на същото място обиколки по-рано. При удара Бианки получава много тежка черепно-мозъчна травма и след 9-месечна кома той губи живота си.

Случилото се с Бианки беше катализаторът за последните големи подобрения по безопасността на колите във Формула 1. Една от най-значимите промени настъпи през 2018 година, когато беше въведен ореолът, който през годините е спасил безброй животи както във Формула 1, така и в по-долните дивизии, които постепенно също въведоха това приспособление.

В чест на Бианки Формула 1 извади от употреба №17, с който французинът се състезава през 2014 година. Това беше първият сезон, в който пилотите имаха правото да си избират с кой номер да се състезават в своята кариера и Бианки заложи на №17.

Името на Бианки живее и чрез неговия кръщелник Шарл Леклер, който в момента се състезава за Ферари. Именно по съвет на Бианки Черните кончета привличат монегаска в своята академия, а по-късно той се превръща в първия нейн възпитаник, който достига до титулярна позиция във Ферари. Ако не беше фаталният инцидент на Бианки, то французинът щеше да има тази чест, за което призна бившият президент на Ферари Лука ди Монтедземоло.

Към днешна дата Бианки е последният пилот, загубил живота си след инцидент във Формула 1.

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Снимки: Gettyimages

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