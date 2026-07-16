Николай Желязков: Няма да е лесен евентуален сблъсък с Младост

Старши треньорът на Левски София Николай Желязков коментира жребия за Шампионската лига.

Шампионите на България ще се включат директно от втория предварителен кръг, където очакват съперника си измежду хърватския Младост (Загреб) и кипърския Пафиакос (Пафос).

"От двойката съперници, които очакваме според нашия жребий, категоричен фаворит според мен е Младост (Загреб). Има доста качествени волейболисти в състава им. Това е един класен отбор и няма да е лесен сблъсък. Ние започваме подготовка на 10 август и очакваме с нетърпение началото на сезона."