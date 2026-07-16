Николай Желязков: Няма да е лесен евентуален сблъсък с Младост

Старши треньорът на Левски София Николай Желязков коментира жребия за Шампионската лига.
Левски чака своя съперник в Шампионската лига
Шампионите на България ще се включат директно от втория предварителен кръг, където очакват съперника си измежду хърватския Младост (Загреб) и кипърския Пафиакос (Пафос).
Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
"От двойката съперници, които очакваме според нашия жребий, категоричен фаворит според мен е Младост (Загреб). Има доста качествени волейболисти в състава им. Това е един класен отбор и няма да е лесен сблъсък. Ние започваме подготовка на 10 август и очакваме с нетърпение началото на сезона."