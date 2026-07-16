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  3. Николай Желязков: Няма да е лесен евентуален сблъсък с Младост

Николай Желязков: Няма да е лесен евентуален сблъсък с Младост

  • 16 юли 2026 | 20:16
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Старши треньорът на Левски София Николай Желязков коментира жребия за Шампионската лига.

Левски чака своя съперник в Шампионската лига
Левски чака своя съперник в Шампионската лига

Шампионите на България ще се включат директно от втория предварителен кръг, където очакват съперника си измежду хърватския Младост (Загреб) и кипърския Пафиакос (Пафос).

"От двойката съперници, които очакваме според нашия жребий, категоричен фаворит според мен е Младост (Загреб). Има доста качествени волейболисти в състава им. Това е един класен отбор и няма да е лесен сблъсък. Ние започваме подготовка на 10 август и очакваме с нетърпение началото на сезона."

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