Всички поставени при жените продължават на осминафинал на Държавното първенство

На кортовете на ТК „Левски" в София започнаха мачовете от основната схема на сингъл на Държавното лично първенство по тенис на открито за мъже и жени „ЗММ България". Надпреварата от календара на Българската федерация по тенис е с награден фонд от 5 хиляди евро.

Всички поставени при жените продължават участието си на осминафинал. При мъжете отпаднаха №6 Димитър Байчев (ДМ Спорт), загубил 3:6, 1:6 от Никола Колячев и №7, Стефан Люцсанов (Вектор Тенис Спорт), победен 6:2, 6:2 от квалификанта Дейвид Сиемонов (Кристи).

1/16-финали мъже:

№1 Джордж Лазаров (ТК „Дема", гр. София) – Йордан Малинков (ТК „Левски", гр. София) 6:1, 6:1

Димитър Берданков (ТК „Авеню", гр. Бургас) – Тед Бачев (ТК „Диана", гр. София) 7:5, 5:7, 5:7

Велизар Илиев (ТК „Кристи", гр. Дряново) – Владимир Цонков (ТК „Барокко Спорт", гр. София) 2:5 л.з.

№6 Димитър Байчев (ТК „ДМ Тенис", гр. Стара Загора) – Никола Колячев (ТК „Левски", гр. София) 3:6, 1:6

№3 Пламен Милушев (ТК „НСА", гр. София) – Дамян Аврамовски (ТК „Малееви", гр. София) 6:1, 6:2

Кирил Захариев (ТК „Левски", гр. София) – Никола Рачев (ТК „Левски", гр. София) 6:2, 3:6, 6:4

Матей Душков (ТК „НСА", гр. София) – Денислав Маринов (ТК „Дипломат", гр. София) 7:5, 6:4

№8 Ерик Владимиров (ТК „Левски", гр. София) – Виктор Атанасов (ТК „Тенис Кюстендил", гр. Кюстендил) 6:0, 6:1

№5 Васил Димитров (ТК „Левски", гр. София) – Мартин Бонев (ТК „ДМ Тенис", гр. Стара Загора) 6:2, 6:3

Пиер Петров (ТК „НСА", гр. София) – Рангел Георгиев (ТК „Пловдив 1981", гр. Пловдив) 2:6, 4:6

Станислав Косев (ТК „Кристи", гр. Дряново) – Максим Хорозов (ТК „ДИМ Тийм", гр. Пловдив) 2:6, 3:6

№4 Михаил Иванов (ТК „НСА", гр. София) – Калоян Шиков (ТК „Тунджа", гр. Ямбол) 6:4, 6:3

№7 Стефан Люцканов (ТК „Локомотив 1929", гр. София) – Дейвид Симеонов (ТК „Кристи", гр. Дряново) 2:6, 2:6

Кристиян Стефанов (ТК „Хасково 2015", гр. Хасково) – Александър Начев (ТК „Фаворит", гр. Пазарджик) 6:2, 1:6, 6:0

Мартин Димитров (ТК „Локомотив 1929", гр. София) – Никола Керемедчиев (ТК „Локомотив 1929", гр. София) 6:4, 7:6 (3)

№2 Виктор Марков (ТК „Диана", гр. София) – Васил Русанов (ТК „НСА", гр. София) 6:1, 6:1

Жребий за 1/8-финалите при мъжете:

№1 Джордж Лазаров (ТК „Дема", гр. София) – Тед Бачев (ТК „Диана", гр. София)

Владимир Цонков (ТК „Барокко Спорт", гр. София) – Никола Колячев (ТК „Левски", гр. София)

№3 Пламен Милушев (ТК „НСА", гр. София) – Кирил Захариев (ТК „Левски", гр. София)

Матей Душков (ТК „НСА", гр. София) – №8 Ерик Владимиров (ТК „Левски", гр. София)

№5 Васил Димитров (ТК „Левски", гр. София) – Рангел Георгиев (ТК „Пловдив 1981", гр. Пловдив)

Максим Хорозов (ТК „ДИМ Тийм", гр. Пловдив) – №4 Михаил Иванов (ТК „НСА", гр. София)

Дейвид Симеонов (ТК „Кристи", гр. Дряново) – Кристиян Стефанов (ТК „Хасково 2015", гр. Хасково)

Никола Керемедчиев (ТК „Локомотив 1929", гр. София) – №2 Виктор Марков (ТК „Диана", гр. София)

1/16-финали жени:

№1 Валерия Гърневска (ТК „ДМ Тенис", гр. Стара Загора) – почива

Виктория Врачанска (ТК „Левски", гр. София) – Сирма Манчева (ТК „Барокко Спорт", гр. София) 0:6, 4:6

Калина Симеонова (ТК „Барокко Спорт", гр. София) – Михаела Колячева (ТК „Люлин 6", гр. София) б.и.

№7 Мария Димитрова (ТК „Спортист Петково", с. Петково) – Моника Сотирова (ТК „Левски", гр. София) 6:1, 6:3

№4 Хюлия Велиева (ТК „НСА", гр. София) – почива

Изабела Стоянова (ТК „Некст Джен", гр. София) – Виктория Николова (ТК „Диана", гр. София) 2:6, 0:6

Мария Мотреникова (ТК „Пиронкови", гр. Пловдив) – Моника Господинова (ТК „Левски", гр. София) 0:6, 0:6

№5 Рафаела Симеонова (ТК „Ямбол 2005", гр. Ямбол) – Моника Кирилова (ТК „Вектор Тенис Спорт", гр. София) 674, 6:1

№6 Галена Кръстенова (ТК „Вектор Тенис Спорт", гр. София) – почива

Анджелина Костова (ТК „Вектор Тенис Спорт", гр. София) – Ева Колева (ТК „НСА", гр. София) 6:1, 6:3

Вивиан Енева (ТК „Некст Джен", гр. София) – Дея Недкова (ТК „НСА", гр. София) 5:7, 1:6

№3 Ралица Александрова (ТК „Академия Йорданови", гр. София) – почива

№8 Александра Момчилова (ТК „Левски", гр. София) – Дара Димитрова (ТК „1882", гр. София) 6:2, 6:1

Виктория Митова (ТК „Локомотив 1929", гр. София) – Калина Фъртунова (ТК „Некст Джен", гр. София) 4:6, 4:6

Стелиана Гичева (ТК „Нова Загора", гр. Нова Загора) – Люба Трайкова (ТК „Супер Спорт", гр. Варна) 6:1, 6:1

№2 Джулия Терзийска (ТК „Дема", гр. София) – почива

Жребий за 1/8-финалите при жените:

№1 Валерия Гърневска (ТК „ДМ Тенис", гр. Стара Загора) – Сирма Манчева (ТК „Барокко Спорт", гр. София)

Калина Симеонова (ТК „Барокко Спорт", гр. София) – №7 Мария Димитрова (ТК „Спортист Петково", с. Петково)

№4 Хюлия Велиева (ТК „НСА", гр. София) – Виктория Николова (ТК „Диана", гр. София)

Моника Господинова (ТК „Левски", гр. София) – №5 Рафаела Симеонова (ТК „Ямбол 2005", гр. Ямбол)

№6 Галена Кръстенова (ТК „Вектор Тенис Спорт", гр. София) – Анджелина Костова (ТК „Вектор Тенис Спорт", гр. София)

Дея Недкова (ТК „НСА", гр. София) – №3 Ралица Александрова (ТК „Академия Йорданови", гр. София)

№8 Александра Момчилова (ТК „Левски", гр. София) – Калина Фъртунова (ТК „Некст Джен", гр. София)

Стелиана Гичева (ТК „Нова Загора", гр. Нова Загора) – №2 Джулия Терзийска (ТК „Дема", гр. София)

Турнирен директор на първенството е Константин Георгиев, а главен съдия – Глория Стоянова.

Програма:

16.07. Втори кръг на сингъл, полуфинали на двойки и финали на смесени двойки

17.07. Четвъртфинали на сингъл и финали на двойки

18.07. Полуфинали на сингъл

19.07. Финали на сингъл

Програмата може да претърпи промени в зависимост от метеорологичните условия по време на първенството.

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