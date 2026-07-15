Вавринка се сбогува с Гщаад със специална церемония

Швейцарският ветеран Стан Вавринка беше изпратен със специална церемония след отпадането си на домашния турнир в Гщаад, където започна пътешествието му в професионалния тенис тур преди повече от две десетилетия.
41-годишният Вавринка, който ще сложи край на знаменитата си състезателна кариера в края на този сезон, направи своя дебют в АТР Тура през 2003 година именно в Гщаад. 20 години по-късно той стигна до първия си финал на турнира в швейцарското курортно селище, но тогава в надпреварата при дуетите, заедно със сънародника си Доминик Щрикер, отстъпиха на Марсело Демолинер (Бразилия) и Матве Миделкооп (Нидерландия).
Последното участие на швейцареца в Гщаад приключи, когато той загуби от португалеца Жайме Фария в три сета - със 7:6(8), 4:6, 4:6. След срещата, организаторите на турнира отдадоха почит на бившия номер 3 в света с емоционална церемония.
Стан Вавринка получи чифт ски с надпис "The Man" (б.а. препратка към прякора му "Stan the Man") и се обърна към тълпата, за да благодари за подкрепата през цялата си кариера. На екраните на стадиона беше пуснато и видео с поздрави от звезди в Тура на АТР, включително Стефанос Циципас (Гърция) и Каспер Рууд (Норвегия).
"Хей, Стан, просто искам да те поздравя за невероятната ти кариера. Най-добрите ми спомени на корта са трите ти победи от Големия шлем. И трите бяха в страхотен стил - начинът, по който ти го направи. Благодаря ти, че си голямо вдъхновение за мен и за много други играчи", каза Рууд, цитиран от уебсайта на АТР.
В кариерата си Вавринка спечели 16 титли от професионалния тур, включително по една от Откритото първенство на Австралия, "Ролан Гарос" и Откритото първенство на САЩ. От мъжете в швейцарския тенис от 1990 година насам единствено Роджър Федерер има повече титли (103).Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google