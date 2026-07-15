Вавринка се сбогува с Гщаад със специална церемония

Швейцарският ветеран Стан Вавринка беше изпратен със специална церемония след отпадането си на домашния турнир в Гщаад, където започна пътешествието му в професионалния тенис тур преди повече от две десетилетия.

41-годишният Вавринка, който ще сложи край на знаменитата си състезателна кариера в края на този сезон, направи своя дебют в АТР Тура през 2003 година именно в Гщаад. 20 години по-късно той стигна до първия си финал на турнира в швейцарското курортно селище, но тогава в надпреварата при дуетите, заедно със сънародника си Доминик Щрикер, отстъпиха на Марсело Демолинер (Бразилия) и Матве Миделкооп (Нидерландия).

Faria’s match point to beat Wawrinka on his last Gstaad match.



Nice gesture from Jaime in the end as well. pic.twitter.com/pXWUbk3uP5 — José Morgado (@josemorgado) July 14, 2026

Последното участие на швейцареца в Гщаад приключи, когато той загуби от португалеца Жайме Фария в три сета - със 7:6(8), 4:6, 4:6. След срещата, организаторите на турнира отдадоха почит на бившия номер 3 в света с емоционална церемония.

Стан Вавринка получи чифт ски с надпис "The Man" (б.а. препратка към прякора му "Stan the Man") и се обърна към тълпата, за да благодари за подкрепата през цялата си кариера. На екраните на стадиона беше пуснато и видео с поздрави от звезди в Тура на АТР, включително Стефанос Циципас (Гърция) и Каспер Рууд (Норвегия).

Se despide de la aecilla pero puede regresar a esquiar cuando quiera⛷️



Stan Wawrinka🇨🇭 recibió un par de esquíes luego de jugar una última vez en Gstaad



🔍Ojito al detalle de las rayas del short con las que ganó Roland Garros pic.twitter.com/kcfTgz7zBb — Iván Aguilar (@ivabianconero) July 14, 2026

"Хей, Стан, просто искам да те поздравя за невероятната ти кариера. Най-добрите ми спомени на корта са трите ти победи от Големия шлем. И трите бяха в страхотен стил - начинът, по който ти го направи. Благодаря ти, че си голямо вдъхновение за мен и за много други играчи", каза Рууд, цитиран от уебсайта на АТР.

В кариерата си Вавринка спечели 16 титли от професионалния тур, включително по една от Откритото първенство на Австралия, "Ролан Гарос" и Откритото първенство на САЩ. От мъжете в швейцарския тенис от 1990 година насам единствено Роджър Федерер има повече титли (103).

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