Балъков: Ние играхме полуфинала в САЩ на майтап

Легендата на българския футбол Красимир Балъков разказа пред гостите си в ресторант CASA BALA за своите преживявания от незабравимото световно първенство в САЩ през 1994 година.

Балъков и десетките му гости изживяха цялата драма и емоции на Англия - Аржентина

Балъков сподели какво е вълнението и напрежението в полуфинален двубой от мондиал, докато течеше паузата на вълнуващия мач Англия - Аржентина.

“За нас нямаше напрежение в САЩ, защото ние играхме полуфинала на майтап. Всички ни бяха отписали и ни бяха съсипали след първия мач с Нигерия. Тогава нямаше социални мрежи и ни бяха забранили да си купуваме вестници, за да не ни влияе негативизмът. Бяхме отишли за една победа и когато я постигнахме, вече нямаше напрежение за следващите мачове.

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Всички знаят какво се случи впоследствие, но на полуфинала бяхме като на майтап и без никакво напрежение. После ФИФА направи странното решение да обяви, че ще има бронзови медали и за двата отбора, независимо от изхода на мача за трето място.

Ние се зачудихме за какво изобщо ще играем тогава? Някои решиха да играят за Ицо Стоичков, за да стане едноличен голмайстор. Други искаха да помогнат на Боби Михайлов да получи наградата за най-добър вратар. И по средата нямаше никой, така че се получи това разочарование срещу Швеция”, разказа Балъков пред Sportal.bg.

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