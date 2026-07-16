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Балъков и десетките му гости изживяха цялата драма и емоции на Англия - Аржентина

  • 16 юли 2026 | 13:11
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Легендата на българския футбол Красимир Балъков продължи със специалните вечери, свързани със световното първенство, които организира в своя ресторант "Каза Бала" на булевард "Симеоновско шосе" в София.

В заведението на легендарния плеймейкър се събраха десетки посетители, за да опитат вкусотиите от менюто, гледайки напрегнатия полуфинал от Мондиал 2026 Англия - Аржентина.

Драмата бе пълна и в томболата с прогнози за крайния изход на напрегнатия двубой - само известният футболен фен Кирил Евтимов щеше да познае резултат 1:0 за Англия, който беше факт до 85-ата минута. Изумителният обрат в края накара цялото заведение да "избухне" в контрастни емоции - радост от победния гол на Лаутаро Мартинес и съжаление за страхливата тактика на Томас Тухел и англичаните.

В крайна сметка цели десетима гости на CASA BALA познаха точен резултат 2:1 за Аржентина и получиха награди изненада от Красимир Балъков - фланелки на Щутгарт, националния отбор и бутилки вино.

CASA BALA отново бе домакин на футболен празник
CASA BALA отново бе домакин на футболен празник

По същия начин премина и вчерашния ивент за Испания - Франция, като за първи път на събитията на Балъков нито един от гостите не позна точния резултат 2:0 за Ла Фурия. Домакинът обаче показа великодушие и раздаде по една бутилка вино и шампанско на четирима познавачи, предсказали успех с 2:1 за европейския шампион.

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