Локо (Мездра) стартира лятната си подготовка

Първенецът в Северозападната Трета лига през сезон 2025/2026 ОФК Локомотив - Мездра започна своята подготовка за предстоящото първенство в третия футболен ешелон.

От досегашния състав напускат офанзивният халф Христо Иванов, който премина във втородивизионния Монтана 1921, централните защитници Ивайло Тодоров и Кристиян Бешев, който отиде в Добруджа 1919 - Добрич, халфът Михаил Петров, който ще облече екипа на новака в Югозападната Трета лига Етрополе и нападателят Кристиан Грозданов, който прекратява състезателната си кариера.

Тези, на които ще продължи да разчита и занапред старши треньорът Николай Нинов, са:

• вратарите: Ивайло Сайков и Христо Георгиев;

• защитниците: Васил Сапуджиев, Ваньо Иванов и Ивайло Бояджиев;

• халфовете: Михаил Бешев, Николай Николов, Алекс Тодоров, Браиан Асенов, Пламен Павлов и Кристиян Манушев;

• нападателите: Сергей Георгиев, Васил Калоянов, Валдемар Асенов, Ивайло Дудушки и Матеус Силва Колазос.

На проби в отбора са или ще дойдат в близките дни петима млади футболисти: вратарят Кирил Даскалов (Набор 2009, идва от ФК Созопол), защитникът Георги Дюлгеров, халфът Иван Нешков (Набор 2005, юноша на Ботев - Враца, ЦСКА - София и Лудогорец 1945 - Разград), нападателите Асен Русинов (Набор 2003) и Константин Иванов.

С мъжете тренират седем юноши на клуба: Мартин Кръстев (Набор 2009, нападател) и родените през 2010 г. халфове Виктор Павлов, Иван Калинов, Константин Христов, Теодор Симеонов и Цветомир Караиванов и защитникът Борислав Цветков.

Играещ помощник-треньор на „червено-черните“ отново ще бъде голмайсторът на Северозападната Трета лига през миналия сезон Сергей Георгиев, треньор на вратарите - Венцислав Иванов, а масажист - Иван Ванцов.

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