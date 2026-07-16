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  3. Локомотив Пд и Рилски спортист научиха съперниците си в Европа

Локомотив Пд и Рилски спортист научиха съперниците си в Европа

  • 16 юли 2026 | 13:33
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Локомотив Пд и Рилски спортист научиха съперниците си в Европа

Рилски спортист и Локомотив Пловдив научиха съперниците си в групите на ФИБА Къп, като жребият бе изтеглен днес в Мюнхен.

Участието на "смърфовете" в турнира е гарантирано, докато тимът от Самоков ще се включи към надпреварата при евентуални невлизане в Шампионска лига.

"Смърфовете" попаднаха в Група Х с отборите на Миконос (Гърция), Орадеа (Румъния), Фрибург (Швейцария), Рига (Латвия) и победителя от двойката Парну(Естония) /Нефчи (Азербайджан).

Ако Рилски не успее да се класира за участие в Шампионска лига, то тогава тимът на Любомир Киров ще играе в Група С на ФИБА Къп срещу Спортинг (Португалия), Колосос Родос (Гърция), Есенлер (Турция), Крайова (Румъния) и Генче (Азербайджан).

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