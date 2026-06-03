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Селекционерът, Бала, Божигол и още куп звезди по БНТ за Мондиала, Банда Банда се завръща

  • 3 юни 2026 | 12:51
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Селекционерът, Бала, Божигол и още куп звезди по БНТ за Мондиала, Банда Банда се завръща

Едни от най-известните имена в българския футбол се присъединяват към екипа на БНТ за световното първенство по футбол 2026 и ще бъдат ексклузивни гост-коментатори в специалните студийни програми „Трето полувреме“ – от 11 юни до 19 юли. Сред звездите, които водещите Илиян Енев и Радостин Любомиров ще посрещат, са Красимир Балъков, Илия Груев, Явор Вълчинов, Валери Божинов, Благой Георгиев, Велизар Димитров, Милен Радуканов, Ангел Червенков, Костадин Велков, Ангел Славков, Николай Димитров, Светослав Дяков, Владимир Манчев, Александър Димитров и много други. "Трето полувреме" ще съпътства 56 от двубоите в удобните за зрителите часове.

След световното първенство в Катар през 2022 г. и Евро 2024 Андреа Банда Банда отново ще бъде част от екипа на БНТ. Като водеща на специална рубрика, тя ще представя поп културния контекст около Мондиал 2026 – вайръл моментите, интернет реакциите, новото поколение футболни звезди, фен културата и начина, по който социалните мрежи превръщат спорта в глобален разговор далеч извън терена. "Световното първенство по футбол не се случва само на стадиона. То се случва едновременно в ТикТок, Инстаграм, меме културата и в начина, по който интернет превръща един момент в световен феномен за минути. Точно това е най-интересното за мен", споделя Андреа.

От 11 юни до 19 юли единствено Българската национална телевизия ще излъчи на живо по БНТ 1 и БНТ 3 всички 104 мача от Мондиал 2026, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико. Всяка сутрин от 12 юни до края на шампионата, по БНТ 1 е "Начален удар", където три от лицата на дирекция "Спорт" ще се редуват като водещи – Тереза Мутафчиева, Павела Апостолова-Сеганов, Моника Симеонова. В делничните дни предаването започва в 9:10 ч., а в събота и неделя е от 10:30 ч.

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