Анди Руис ще възражда кариерата си

Бившият обединен световен шампион в тежка категория се завръща след двегодишно отсъствие, осъзнавайки, че нова грешна стъпка може да сложи край на надеждите му да се бори за световните титли, освободени от Олександър Усик. Анди Руис-младши се завръща на ринга на 4 септември, като залогът за него е много по-голям от поредната победа. Бившият обединен световен шампион ще се изправи срещу Дамиан Книба в дебюта си за Matchroom Boxing, знаейки, че поражение може да сложи край на реалистичните му шансове отново да стигне до мач за световна титла в тежка категория.

Във вторник от Matchroom Boxing обявиха, че Руис (35 победи, 2 загуби, 1 равенство, 22 нокаута) ще се завърне след двегодишно отсъствие, за да се изправи срещу поляка Дамиан Книба (17 победи, 1 загуба, 11 нокаута). Двамата ще оглавят галавечерта в „Пруденшъл Сентър“ в Нюарк, Ню Джърси. Сблъсъкът в тежка категория ще бъде основното събитие в третото издание на месечната поредица „The Fight“ на TNT Sports и DAZN.

Руис не се е боксирал от август 2024 г., когато завърши наравно с Джарел Милър след решение на мнозинството от съдиите. Представянето му след сензационната победа над Антъни Джошуа през юни 2019 г. не успя да убеди феновете, че той все още е част от елита на тежката категория.

Победите му над Крис Ареола и Луис Ортис дойдоха срещу съперници в напреднала спортна възраст, а нито едно от двете представяния не разсея съмненията дали бившият обединен шампион все още може да се съревновава на най-високо ниво. Вече на 36 години, Руис вярва, че е способен отново да атакува световните титли.

„На 4 септември ще се бия в Нюарк, Ню Джърси. След като постигнем тази победа, бих искал да се изправя срещу всички момчета, които държат поясите, освободени от Олександър Усик. Следващата година ще станем двукратни световни шампиони. Да го направим“, заяви Руис.

Завръщането на Руис трудно може да бъде определено като подгряващ мач. Въпреки че Книба идва след първата загуба в кариерата си – поражение с нокаут от новия световен шампион на WBC Агит Кабайел през януари – високият 201 сантиметра полски претендент е по-млад, физически по-едър и значително по-активен от Руис. Книба вече се е боксирал три пъти в „Пруденшъл Сентър“ и възприема срещата с бившия шампион като възможност незабавно да се завърне в битката за световните титли в тежка категория.

„Нямам търпение да се завърна в „Пруденшъл Сентър“ – моя втори дом. Развълнуван съм, че отново ще бъда на ринга пред феновете от Ню Джърси и Ню Йорк. Те ще изпълнят трибуните с бяло и червено“, каза Книба.

Залогът за Руис е много по-голям от постигането на обикновена победа. Той не е записвал значим успех след сензационния триумф над Джошуа. Поредно неубедително представяне или, още по-лошо, загуба, би направило трудно оправдано желанието му да се бори за някоя от световните титли, освободени от Усик.

Убедителна победа обаче може да върне бившия шампион в сметките в дивизия, която продължи развитието си без него. Наскоро Руис-младши подписа договор с Matchroom, като много фенове смятат, че промоутърът Еди Хърн бързо ще го насочи към нов мач за световна титла. Руис не крие и желанието си за трети двубой с Антъни Джошуа. След като според информациите е спечелил около 7 милиона долара от първата им среща и още 13 милиона от реванша, привлекателността на евентуален трети сблъсък е очевидна.

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